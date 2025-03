El impuesto predial constituye una obligación anual para los dueños de propiedades en el país. No obstante, la legislación actual permite que un sector específico de la población, los adultos mayores, se beneficie de una exoneración de este tributo, lo que reduce su carga financiera y contribuye a preservar su estabilidad económica.

Es fundamental realizar el pago del impuesto predial, dado que su recaudación contribuye al desarrollo de la comunidad y al financiamiento de servicios públicos. Estar al corriente con este impuesto es crucial para garantizar el bienestar de la población y el adecuado funcionamiento de las instituciones locales.

¿Cuál es el requisito de los adultos mayores para exonerar el impuesto predial en Perú?

En Perú, los ciudadanos mayores de 60 años tienen la posibilidad de beneficiarse de la exoneración del impuesto predial, una iniciativa tributaria diseñada para aliviar su carga económica y potenciar su bienestar financiero. Este programa busca ofrecer respaldo a aquellos que, en numerosas ocasiones, han dejado de percibir ingresos laborales constantes.

¿Cómo solicitar la exoneración del impuesto predial en Perú?

Los adultos mayores de 60 años que deseen obtener la exoneración del impuesto predial deben dirigirse a la municipalidad de su distrito y presentar la documentación necesaria. Entre los requisitos se incluye el Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante o de su representante legal, además de la última boleta de pago o cualquier otro documento que valide los ingresos personales o de la sociedad conyugal.

Cada municipalidad cuenta con un formato específico de solicitud que debe ser solicitado y llenado por el propietario del inmueble. Es fundamental que el solicitante acredite la propiedad del bien para que el trámite se lleve a cabo de manera adecuada. En caso de tener dudas sobre el procedimiento, se aconseja visitar las oficinas municipales del distrito para recibir información precisa y detallada.

¿La municipalidad puede embargar la vivienda por la falta de pago del impuesto predial?

La municipalidad no puede proceder al embargo de la vivienda de forma inmediata. Primero, las autoridades locales emitirán notificaciones y requerimientos de pago dirigidos al propietario del inmueble, con el objetivo de informarle sobre la deuda existente y ofrecerle la oportunidad de regularizar su situación dentro de un plazo específico. Estas comunicaciones pueden ser enviadas a través de diversos canales:

Notificaciones físicas en el domicilio.

Correos electrónicos.

Publicaciones en la página web oficial de la municipalidad.

Si el contribuyente no atiende los avisos y omite el pago correspondiente, se dará inicio a un proceso administrativo de cobranza coactiva. Este procedimiento abarca varias fases, que incluyen la aplicación de intereses moratorios y, en etapas más avanzadas, la implementación de medidas cautelares, como la anotación preventiva del inmueble en los registros públicos.

En caso de que la deuda continúe sin solución y no se logre un acuerdo de pago, la municipalidad tiene la facultad de emitir una ordenanza coactiva. No obstante, es importante señalar que este proceso no se lleva a cabo de manera inmediata, ya que está regulado por diversas normativas y plazos legales que aseguran el derecho de defensa del contribuyente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.