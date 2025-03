El acceso a una vivienda propia es una de las principales aspiraciones de las familias peruanas. Con el propósito de facilitar esta meta, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha puesto a disposición el Bono Familiar Habitacional (BFH), un subsidio económico dirigido a la adquisición de viviendas nuevas a través del programa Techo Propio. Este beneficio busca fomentar el acceso a viviendas dignas, asegurando condiciones básicas de habitabilidad.

Este bono, que asciende a S/ 46.545, se otorga por única vez y no requiere reembolso. Para acceder a él, es necesario cumplir ciertos requisitos, entre ellos, no haber sido beneficiario de otro apoyo habitacional del Estado y no ser propietario de un inmueble. Además, los postulantes deben contar con un ahorro mínimo equivalente al 3% del valor de la vivienda y demostrar ingresos familiares dentro del límite establecido por el programa.

¿Quiénes pueden acceder al bono de vivienda que otorga el Estado en 2025?

El Bono Familiar Habitacional está dirigido a familias de bajos recursos que desean adquirir una vivienda nueva bajo el programa Techo Propio. Para postular, es indispensable conformar un grupo familiar y que el ingreso mensual no supere los S/ 3.715. Además, los solicitantes no deben ser propietarios de otra vivienda ni haber recibido subsidios habitacionales previos otorgados por el Estado peruano.

Este beneficio se aplica a la compra de viviendas unifamiliares y multifamiliares, cuyo precio máximo puede alcanzar los S/ 130.500, dependiendo de la ubicación y características del inmueble.

Requisitos y pasos para solicitar el Bono Familiar Habitacional

Para inscribirse en el programa, los interesados deben acercarse a la Vitrina Inmobiliaria del MVCS en Lima o a cualquiera de los Centros Autorizados del Fondo MIVIVIENDA a nivel nacional. También pueden obtener información a través de la página web oficial del programa.

El proceso de postulación requiere presentar documentación que acredite la conformación del grupo familiar, la situación económica del solicitante y el cumplimiento del ahorro mínimo exigido. Asimismo, todos los trámites son gratuitos y pueden realizarse en los Centros de Atención al Ciudadano del MVCS ubicados en las 24 regiones del país.

Montos y beneficios del programa Techo Propio para la compra de vivienda

El monto del Bono Familiar Habitacional para la compra de una vivienda nueva es de S/ 46,545. Este subsidio es gestionado por el Fondo MIVIVIENDA y permite reducir significativamente el costo total del inmueble.

En enero de 2025, mediante la Resolución Ministerial N° 025-2025-VIVIENDA, el MVCS transfirió más de S/ 538 millones al Fondo MIVIVIENDA para beneficiar a miles de familias con este programa. Con este apoyo financiero, se busca seguir promoviendo el acceso a viviendas adecuadas y mejorar la calidad de vida de la población.