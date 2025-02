Desde hoy martes 18, Rafael Muente Schwarz retomó funciones en la Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), luego de que el Tribunal del Servicio Civil (Servir) anulara la suspensión que le impuso la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en setiembre de 2024 por presuntas irregularidades.

Su reincorporación inmediata se dio tras la reciente renuncia de Ferrer Anívar Rodríguez, quien estaba al mando del regulador como presidente ejecutivo interino, designado por la PCM.

Muente manifestó que ahora le toca enfrentar "una fuerte tarea de tratar de reconstruir esa institucionalidad que en tanto tiempo, por 30 años, se ha venido forjando” en Osiptel. "La meritocracia era la línea, la ley, la cultura, y todo se ha venido abajo en solo algunos meses", agregó en Canal N.

A inicios de semana, a través de sus redes sociales, Rafael Muente denunció obstrucción por haber sido impedido de retomar sus funciones a pesar de la resolución de Servir, debido a que las autoridades del organismo alegaron no haber recibido comunicación formal de la PCM.

"Parece que hay un juego "en pared" entre la PCM y quienes ilícitamente administran hoy al regulador y algo deben estar tramando", sostuvo.

"Ello no fue posible dado que tanto el señor (Ferrer) Rodríguez como el señor Arequipeño (quienes han venido ocupando la presidencia y la gerencia general, respectivamente) me indicaron que la PCM no les ha comunicado la resolución del Tribunal de Servir que declara nula la sanción que ilegalmente se me impuso" escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Rafael Muente: ¿Por qué fue suspendido?

Recordemos que en septiembre de 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso la suspensión por un año sin goce de haber del presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente, bajo la acusación de un presunto uso indebido de S/57.000 de fondos públicos en la contratación de un programa de capacitación.

No obstante, el Tribunal del Servicio Civil (Servir) anuló la sanción al determinar que se vulneraron principios del debido proceso. Muente rechazó los cargos en su contra, tras argumentar que la contratación del programa se realizó conforme a los procedimientos establecidos.

Muente fue designado como presidente ejecutivo de Osiptel en mayo del 2022 y su periodo a cargo de la entidad está previsto hasta el 2026.