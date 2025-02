Realizarán huelga indefinida para exigir la cancelación definitiva del proyecto Tía María

Mientras la empresa de capitales mexicanos Southern Copper Corporation insiste en dar marcha a la construcción del proyecto minero Tía María este año, la población del Valle de Tambo y los dirigentes de la macro región Sur anuncian una nueva paralización para este lunes 17 de febrero.

Si bien en más de una oportunidad, las organizaciones sociales han advertido que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) perdió vigencia o caducó, Southern tiene previsto para este año iniciar la construcción de caminos y puntos de acceso al proyecto, establecer un campamento temporal, así como realizar actividades de limpieza de minas. Hasta la fecha, han instalado y delimitado la propiedad a través de un cerco de 59 kilómetros.

"Tía María generará ingresos significativos para la región Arequipa desde el primer día de sus operaciones. Al precio actual de cobre, esperamos exportar US$17.500 millones y contribuir con US$3.400 millones en impuestos y regalías durante los primeros 20 años de operación. Este año, esperamos iniciar la construcción", se lee en la presentación de Southern sobre los resultados del cuarto trimestre del 2024.

Según Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, la actitud de esta empresa es provocadora "porque han mencionado que socializaron los alcances del proyecto a la población". No obstante, el dirigente asegura que no cuentan con la licencia social y que debe respetarse la consulta popular realizada el 28 de octubre de 2009, en la que más del 90% de los votantes se pronunciaron en contra.

"Ha pasado mucho tiempo, pero esos resultados se mantienen. La mayoría dice no al proyecto Tía María y por eso, en una asamblea popular decidimos ingresar a un paro indefinido. Recordemos que Dina Boluarte le ha mentido al pueblo porque firmó un compromiso de cancelar el proyecto Tía María y de dejar en libertad a los luchadores sociales"; enfatizó.

Por su parte, el congresista Jaime Quito de la Bancada Socialista, recalcó que este proyecto minero a cargo de Southern "no cuenta con viabilidad técnica, por tener un EIA caduco y por ser una amenaza para el medio ambiente y la agricultura". En esa línea, el parlamentario no ve un diálogo posible entre el gobierno y la población, porque el régimen de Boluarte se "empecina en acabar con la principal dispensa alimentaria del sur peruano".

Presentarán acción de amparo contra Tía María

Como informó este diario, los dirigentes Miguel Meza y Roger Chirapo presentaron dos recursos legales para frenar el proyecto Tía María: un pedido de nulidad de la resolución que autorizó su construcción en el 2019 y una solicitud al Senace para incorporarse como tercero en el procedimiento administrativo referido a la evaluación del Segundo Informe Sustentatorio (ITS). Ambas medidas fueron declaradas improcedentes a mediados de diciembre del 2024 por el Poder Judicial.

"Cuestionábamos dos cosas.Tanto la modificación del segundo ITS como la vigencia de la certificación ambiental, que es la aprobación del EIA. Al declararlas improcedentes, lo que viene ahora es recurrir a la vía judicial a través de la presentación de una acción de amparo porque es el único recurso que quedaría para que los pobladores exijan que se cumpla con la regularidad del procedimiento ambiental", explicó Rodrigo Lauracio, miembro del equipo legal de la Red Muqui.

Como recuerda el abogado, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) dio conformidad al segundo ITS de la Unidad Minera Tía María, presentado por Southern Perú Copper Corporation a fines de noviembre del año pasado. "Por tanto, ha contado con las autorizaciones la empresa minera para llevar adelante las modificaciones respectivas", añadió.

Para los dirigentes del Valle de Tambo y el especialista consultado, es evidente que existe una decisión empresarial y política para imponer el proyecto minero Tía María. En esa línea, recordaron que la empresa de capitales mexicanos no cuenta con autorización oficial para utilizar las aguas superficiales residuales.

"Hasta ahora no se ha concretado la obtención de una licencia de uso de agua ante el ANA o DICAPI. Lo que sostiene la empresa en el último año es que va a desalinizar el agua, pero eso no significa que no vaya haber un impacto ambiental. Recordemos también que el proyecto minero va a ser a tajo abierto, como lo ha propuesto en su EIA. Entonces, estas actividades tienen un nivel de contaminación en el aire y en el suelo", sentenció Lauracio.

