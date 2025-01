¿Cuánto debes ganar al mes para no pagar el impuesto a la renta de quinta categoría en 2025?

En Perú, tanto trabajadores como empresas tienen la obligación de pagar el impuesto a la renta. No obstante, esta retención no aplica a todos, especialmente si sus ingresos no superan los límites establecidos por la normativa vigente.

Con el ajuste de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/5.350 en 2025, el umbral de ingresos exentos de este impuesto también ha variado. Este cambio impacta directamente a los trabajadores de quinta categoría, quienes podrían quedar libres de retenciones según sus ingresos.

¿Cuánto debes ganar para estar exonerado del impuesto de quinta categoría en 2025?

El impuesto a la renta de quinta categoría se aplica a quienes perciben ingresos anuales superiores a 7 UIT, lo que equivale a S/37.450 en 2025. Esto implica que si tu sueldo mensual no supera los S/2.675 (considerando 14 remuneraciones al año), no estarás sujeto a este tributo.

El abogado tributarista Jorge Picón señaló que "la norma establece que el impuesto se aplica a partir de un punto denominado línea de pobreza". Esto garantiza que las personas con ingresos por debajo de ese umbral no sufran retenciones en sus salarios.

¿Cómo calcular el impuesto a la renta de quinta categoría?

Cálculo del ingreso anual

Se proyectan y suman todas las rentas del trabajador durante el año, incluyendo las gratificaciones.

Deducción de 7 UIT

Se restan 7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuyo valor varía anualmente. Si la remuneración bruta anual es menor a este límite, el trabajador queda exento y no se realiza retención.

Aplicación de tasas según tramos de ingresos

8 % para el primer tramo (de 0 a 5 UIT).

14 % para el segundo tramo (de 5 a 20 UIT).

17 % para el tercer tramo (de 20 a 35 UIT).

20 % para el cuarto tramo (de 35 a 45 UIT).

30 % para el quinto tramo (más de 45 UIT).

Distribución mensual del impuesto

El impuesto anual proyectado se descuenta mensualmente de la siguiente forma:

Enero a marzo: se divide el impuesto anual entre 12.

se divide el impuesto anual entre 12. Abril: se restan las retenciones de enero a marzo y el saldo se divide entre 9.

se restan las retenciones de enero a marzo y el saldo se divide entre 9. Mayo a julio: se restan las retenciones hasta abril y el saldo se divide entre 8.

se restan las retenciones hasta abril y el saldo se divide entre 8. Agosto: se restan las retenciones hasta julio y el saldo se divide entre 5.

se restan las retenciones hasta julio y el saldo se divide entre 5. Septiembre a noviembre: se restan las retenciones hasta agosto y el saldo se divide entre 4.

se restan las retenciones hasta agosto y el saldo se divide entre 4. Diciembre: se ajusta el impuesto considerando las retenciones de enero a noviembre.

¿Quiénes pagan y quiénes no pagan el impuesto de quinta categoría?

Quienes deben pagar el impuesto:

Empleados en relación de dependencia con ingresos anuales mayores a S/37.450.

Personas con contratos que les otorguen beneficios similares a los de planilla.

Quienes no deben pagar el impuesto

Trabajadores independientes con rentas de cuarta categoría que no excedan los S/3.755 mensuales.

Personas cuyos ingresos anuales sean inferiores al límite establecido por las 7 UIT vigentes.

¿Qué es el impuesto a la renta de quinta categoría?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) considera rentas de quinta categoría a los ingresos obtenidos por trabajos en relación de dependencia. Esto incluye sueldos, salarios y cualquier pago en efectivo o en especie que otorgue un empleador.

A diferencia de las rentas de cuarta categoría, las de quinta no exigen la presentación de una declaración jurada anual. No obstante, los trabajadores deben asegurarse de que las retenciones efectuadas por el empleador sean correctas, especialmente en períodos en los que la UIT aumenta.