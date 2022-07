Acuerdo para que Ucrania vuelva a exportar granos podría mejorar precios mundiales de alimentos, dice el PMA

Luego de que Rusia, Ucrania, Naciones Unidas y Turquía firmaran el último viernes un acuerdo destinado a permitir el paso seguro de los barcos que entran y salen de tres puertos ucranianos del mar Negro que han sido bloqueados por Rusia desde la invasión de Moscú el 24 de febrero, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se mostró optimista sobre el pacto; sin embargo, advirtió que por sí solo no resolverá la crisis alimentaria mundial.

“Somos optimistas en cuanto a que el acuerdo podría suponer una mejora de los precios mundiales de los alimentos. Los países que dependen de los suministros de grano del mar Negro serían probablemente los primeros en sentir un impacto positivo”, señaló un portavoz del PMA a Reuters.

No obstante, agregó “que la actual crisis alimentaria mundial no es una crisis de precios por sí sola, y que los conflictos provocados por el hombre, las perturbaciones climáticas y la pandemia de la COVID-19 seguirán manteniendo elevados los precios de los alimentos incluso si el acuerdo del viernes se mantiene, lo que no es en absoluto una certeza”.

Ucrania y Rusia en conjunto representan cerca del 30% de las exportaciones mundiales de cereales como el trigo y el bloqueo portuario ha atrapado decenas de millones de toneladas de grano en el país. Esto, junto con las sanciones occidentales a Rusia, ha disparado los precios de la energía y los alimentos, provocando protestas en los países en desarrollo que dependen de los cereales del mar Negro.

“El propio PMA ha tenido que recortar la ayuda este año en puntos clave como Yemen y Sudán del Sur debido a la inflación mundial y a los déficits de financiación, exacerbados por el conflicto de Ucrania”, señala Reuters.

Con información de Reuters.