Mercados cierran su peor semana en 30 años

Esta semana, los mercados registraron sus peores caídas desde la crisis del 2008, en un contexto de incertidumbre económica por la expansión del COVID-19 que ya afecta a 126 países alrededor del mundo. Y aunque el viernes las principales bolsas aceleraron sus ganancias, no lograron recuperar el desplome acumulado.

Al término de la sesión del viernes en Wall Street, el Dow Jones ganó un +9,36% y Nasdaq ascendió un +9,34%. No obstante, estos indicadores despiden una de las peores semanas de la historia del parqué neoyorquino, en la que rompieron el ciclo alcista que se alargaba desde 2009: Dow Jones cedió en conjunto un -10,4% en los últimos cinco días y Nasdaq, un -8,2%.

A nivel local, la Bolsa de Valores de Lima cerró el viernes con un alza de +4,15%, contagiado de la recuperación de las bolsas mundiales y en medio de las medidas anunciadas por el Gobierno para controlar la expansión del coronavirus en el país. Sin embargo, en la semana acumuló una pérdida de -12,8%.

PUEDES VER BCR proyecta menor crecimiento de la demanda interna este 2020 por efecto del COVID 19

Al respecto, el profesor de Finanzas de ESAN, Jorge Guillén señaló que la volatilidad de los mercados es temporal.

"Pero sí hay que tener cuidado, porque si los rendimientos de los fondos de pensiones caen 1 punto, nuestra futura pensión cae en 10%. Es decir, si el rendimiento de tu fondo cae de 7% a 6% y debías recibir S/ 1.000, se reduciría a S/ 900", detalló.

Dólar se fortalece

En el mismo contexto de incertidumbre, el dólar se cotizó en S/ 3,523 al cierre del viernes, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras que en el mercado paralelo se ubicó en S/ 3,52 y en las ventanillas de los bancos, en S/ 3,57.

PUEDES VER MEF, BCR Y SBS evalúan acciones económicas para afrontar pandemia del coronavirus

Esto representó un ligero retroceso de 0,2%, frente al cierre del jueves, cuando se cotizó en S/ 3,53. Durante esa jornada, el billete verde alcanzó picos históricos de hasta S/ 3,56, nivel no registrado hace 18 años (2002).

Petróleo en picada

La misma tendencia siguió el precio del petróleo WTI, que si bien logró cerrar el viernes con una ligera alza de 0,7% al situarse en US$ 31,73, esta cotización es US$ 9,55 menos que el viernes pasado, cuando se cotizaba por encima de los US$ 40.

Datos

Efectos. Jorge Guillén señaló que la inestabilidad financiera afecta a los fondos de inversión y ahorros de la gente.

Recomendaciones. El economista reiteró que el usuario debe endeudarse en la misma moneda que percibe su sueldo.