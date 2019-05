“Lo ideal es hablar de modernización laboral”

La presidenta de la Confiep, María Isabel León, anuncia que como máximo el 12 de junio presentarán la propuesta del sector privado al Ministerio de Trabajo, la cual busca que el sector laboral se ajuste a las necesidades de la globalización. Dicha propuesta será debatida en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT).

El crecimiento económico está estancado. ¿Cuál es la posición de la Confiep al respecto?

Vemos que la economía en los últimos 25 años ha crecido a un ritmo de casi 5% anual, lo cual es un camino correcto pero vemos con preocupación lo que está generando el ruido político, que es un estancamiento en el crecimiento de la economía. Proyectamos un crecimiento de 4% pero quizá no lleguemos a eso. Es importante poner todas las balas en este sentido porque el crecimiento del país genera empleo, desarrollo y el retiro de un mayor número de peruanos de la pobreza. Tenemos que apuntar a que el país siga creciendo, bajar el tono de la confrontación política.

Hay inversiones que están estancadas...

Tenemos una serie de proyectos que ya tienen aprobación pero hay uno que es bandera: el proyecto Tía María. Vemos con preocupación que este proyecto que ha cumplido con todos los requisitos de legalidad y normas de impacto ambiental esté paralizado a la espera de una autorización gubernamental para poder iniciar la construcción. Este tipo de señales y mensajes son los que esperamos para continuar con los procesos de inversión, si esto no saliera por motivos políticos y no legales generaría un impacto negativo y que muchos otros proyectos se queden en cartera.

¿Hablan de una modernización laboral, qué lineamientos abarcará esta propuesta?

Prefiero no adelantarme porque quiero que la primicia la tenga la ministra de Trabajo que estará recopilando la propuesta del sector privado alineado en la política de la competitividad así como la propuesta que hagan los sindicatos. Preferiría no hablar de reforma laboral porque este término genera expectativa y temor en la masa laboral. Lo ideal es hablar de modernización laboral, tenemos que ofrecer un trabajo acorde con el siglo XXI con las necesidades de globalización.

¿Cuándo lo presentarán?

Tenemos plazo hasta el 12 de junio, hay una resolución que salió en el Ministerio de Trabajo, todos hemos sido convocados al Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para poder entregar estos documentos en esta fecha tanto del privado como el sindical.

¿Ello no significa un recorte de derechos laborales?

La Constitución de nuestro país es muy clara cuando habla de derechos laborales en los que están incluidos que la jornada mínima laboral por día son 8 horas máxima de 48 horas a la semana, protección de salud, pensiones de cesantía, distribución de utilidades a favor de los empleados, esos son derechos fundamentales, lo que no se señalan son los plazos de duración para éstos. Las leyes actuales en el Perú en aspectos de derechos laborales son buenas si las comparamos con países de la región. Cuando escucho que declaran que el 18% de la masa laboral formal goza de escasos derechos laborales digo que no es así porque si hacemos una comparación con países de la Alianza del Pacífico podemos ver que ese 18% de empleados formales gozan de 30 días de vacaciones versus los 16 o 6 días de vacaciones que tienen los demás países, tienen dos gratificaciones al año, lo cual no son un derecho constitucional mientras otros países tienen solo una gratificación o en algunos casos ninguna. ❖