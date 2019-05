Confiep a favor de flexibilizar la jornada laboral a tiempo parcial

La presidenta de la Confiep, Maria León, se mostró a favor de una reforma en las jornadas de trabajo bajo la modalidad de tiempo parcial.

Explicó que dicha idea se comentó durante su primera presentación como presidenta del gremio en el Consejo Nacional de Trabajo.

"Les puse un ejemplo. El trabajo a tiempo parcial. Hoy se obliga a que las personas que trabajan a tiempo parcial lo hagan en un tope de 4 horas por día. ¿No podríamos, entre empleadores y empleados, ponernos de acuerdo para que ese monto de horas semanales se pueda administrar 3 veces por semana o dos veces por semana o lo que al empleador le convenga? Son propuestas que vamos a recoger y vamos a llevar", dijo en diálogo con Canal N.

Recordemos que esta semana en Chile, el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley que busca flexibilizar la jornada laboral y permitir turnos de hasta 4 días por semana, bajo acuerdo del empleador y trabajador.

Lo que se propone en Chile es que cada semana el empleado podrá elegir turnos entre 4 y 6 días laborales, lo que permite un descanso de hasta 3 días, contando el fin de semana.

Indemnización

Por otro lado, María León dijo estar en contra de mantener la reposición en caso de despido arbitrario. "Se debería mantener el despido arbitrario con un pago de indemnización y no con reposición porque no ha traído beneficio a los empleados. Cuando los sindicatos se muestran en contra de los proyectos presentados para elevar el tope de indemnización, creo que se equivocan porque en la práctica en el último año la mayor parte de los contratos son a plazo fijo. Por ese temor de mantener a los empleados y no poder despedirlos", aseveró.