Petroperú evalúa volver a manejar grifos propios

Luego de 27 años de no hacerlo, la empresa petrolera estatal, Petroperú, evalúa volver a contar con estaciones de servicio propias a nivel nacional, tal como lo hacía hasta antes de la privatización fragmentada de esa empresa pública.

Petroperú operaba 88 grifos en todo el Perú antes de 1992 durante el fujimorismo. Hoy apenas tiene un grifo propio en Iquitos de más de los 3.150 que existen. A la fecha funcionan más de 600 estaciones de servicio afiliadas a la marca Petroperú, a través de la Petrored, pero son grifos privados.

En declaraciones a un medio local, la empresa informó que está haciendo un estudio para ver si puede salir a vender combustibles de manera minorista en general, y no solo GLP como se había especulado semanas atrás.

No obstante, Petroperú remarcó que el retornar a la comercialización directa al público no es tarea fácil, pues requerirá contar con mayores recursos propios y, además, se tiene que hacer un análisis técnico legal, pues requerirá una normativa para ello. En todo caso, indicó que realizar la venta minorista de derivados ayudará mucho a rentabilizar a la empresa, “y también a que los precios no se eleven”. ❖