Pérdidas en Lote 192 suman US$ 50 millones por paralización del oleoducto

Las pérdidas ocasionadas por la paralización del Oleoducto Norperuano, atacado el pasado 27 de noviembre en la zona de Mayuriaga (Loreto), alcanzan los US$ 50 millones en la operación del Lote 192, el campo petrolero más grande del país, estimó la empresa canadiense Frontera Energy.

Richard Herbert, CEO de Frontera Energy, explicó que, del total, US$ 10 millones corresponden a las pérdidas de la empresa por costos, gastos en el campo, pagos a empleados y contratistas, entre otros.

"Para el Estado hay pérdidas grandes en términos de regalías y canon para Loreto, que son alrededor de US$ 2,6 millones mensuales. También para Petroperú, que es el dueño del Oleoducto, una pérdida de tarifas de millones de dólares cada mes", dijo Herbert a la prensa.

También indicó que se han perdido 2.500 puestos de trabajo directos, los cuales, a su vez, generan 10.000 empleos adicionales de manera indirecta.

"No podemos pagar a la gente cuando no tenemos ingresos. Hemos bajado la operación en campo de 1.250 a 250 personas", agregó el directivo de la empresa.

Frontera Energy lamentó que durante los últimos tres años y medio solo haya podido operar de manera eficiente solo el 35% del tiempo. "La mayoría del tiempo perdido es por problemas con el oleoducto", agregó.

no es prioridad

La empresa manifestó su compromiso en tratar de reiniciar la producción de petróleo, pues el Lote 192 logra producir 13.000 barriles diarios de crudo, los cuales representan el 30% de la producción nacional.

Sin embargo, lamentaron que no sea prioridad del Gobierno lograr la reactivación del ONP en el más corto plazo.

"Estamos decepcionados y preocupados porque no hemos visto una solución y no es claro cuándo habrá una solución a este problema. El problema central es que no es una prioridad arreglar la situación. Todos están sufriendo. Quisiéramos ver más acción y enfoque", indicó Herbert.

Con respecto a las perspectivas de inversión de la empresa en el Perú, Herbert dijo que para él "es más y más difícil" convencer a los accionistas de la empresa "cuando tenemos tantos problemas".

"Cuando hemos perdido tanto dinero en los últimos seis meses es difícil tener mucha confianza en un futuro de largo plazo", comentó.❧

Incertidumbre para el futuro