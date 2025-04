Sigue las incidencias del juego de Diablos Rojos vs Titanes de Florida EN VIVO desde el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México. En el arranque de la Baseball Champions League 2025, la novena escarlata hará su estreno contra un equipo de Puerto Rico. Con Robinson Canó a la cabeza, los pingos buscarán ganar para estar en la pelea por el cupo directo a las semifinales.

No te pierdas de la transmisión online del partido de los Diablos Rojos vs Titanes de Florida EN VIVO. La voz de play ball sonará a las 7.30 p. m. de México, donde ESPN y Disney Plus contarán con los derechos de TV.

¿A qué hora juegan los Diablos Rojos vs Titanes de Florida por Baseball Champions League 2025?

Los Diablos Rojos jugarán con los Titanes de Florida a partir de las 7.30 p. m. de Ciudad de México este 8 de abril. Si vives en otra región de México y también quieres seguir el partido de béisbol, checa el listado completo de horarios país por país:

Centro de México: 7.30 p. m.

México (Pacífico): 6.30 p. m.

Quintana Roo, municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: 8.30 p. m.

Puerto Rico: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York), República Dominicana, Venezuela, Chile: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Texas), Panamá: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas, Seattle): 6.30 p. m.

Argentina, Brasil: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Diablos Rojos vs Titanes de Florida EN VIVO?

ESPN 2 transmitirá por televisión el juego para todo México. A esta opción se suman las plataformas de Disney Plus y GameTime, quienes televisarán el encuentro vía streaming.

¿Cómo comprar boletos para el juego de los Diablos Rojos vs Titanes de Florida?

Así puedes comprar boletos para el juego de los Diablos Rojos. En estos momentos, las entradas cuestan más de 97,50 pesos.