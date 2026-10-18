UTC jugará la Liga 2 en 2027: es el primer descendido de la Liga 1

UTC no continuará en la máxima categoría del fútbol peruano en 2027. El equipo cajamarquino perdió 1-0 ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 y quedó sin posibilidades matemáticas de salvarse del descenso, cuando todavía restan cinco jornadas para el final del campeonato. Con este resultado, el ‘Gavilán del Norte’ disputará la Liga 2 la próxima temporada.

La derrota en Cusco fue la decimoséptima que sufrió UTC en la temporada. El cuadro norteño necesitaba sumar para mantenerse con opciones de permanencia, pero no consiguió rescatar puntos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Además, la situación del club se vio agravada por las sanciones administrativas que le descontaron diez unidades de la tabla.

¿Cómo fue la derrota de UTC ante Cienciano que sentenció su descenso?

El partido se definió en el segundo tiempo. A los 55 minutos, Cristian Souza aprovechó un rebote dentro del área y sacó un remate que terminó en el único gol del encuentro a favor de Cienciano.

UTC intentó reaccionar para buscar el empate, pero no encontró la claridad necesaria para cambiar el marcador. El panorama se complicó aún más a los 77 minutos, cuando Arquímedes Figuera recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al equipo cajamarquino con diez jugadores.

La caída terminó por confirmar el descenso del ‘Gavilán del Norte’. Aunque aún quedan cinco fechas por disputarse, el conjunto norteño quedó a 16 puntos del decimosexto puesto, con solo 15 unidades en juego. Por ello, ya no tiene opciones de alcanzar la zona de permanencia.

UTC descendió de la Liga 1: las razones de su caída

La campaña de UTC estuvo marcada por los resultados adversos. La derrota ante Cienciano representó su decimoséptimo tropiezo en el año, una cifra que refleja las dificultades que tuvo para competir y sumar puntos a lo largo de la temporada.

A los malos resultados se sumó el castigo administrativo. El club cajamarquino recibió una resta acumulada de diez puntos por deudas, sanción que perjudicó su posición en la clasificación y complicó todavía más sus posibilidades de mantenerse en Primera División.

De esta manera, UTC se convirtió en el primer equipo que perdió la categoría en la Liga 1 2026. El club deberá reorganizarse para afrontar la Liga 2 en 2027 y trabajar con el objetivo de volver a la máxima división del fútbol peruano.

¿Qué equipos siguen peleando por evitar el descenso en la Liga 1 2026?

Con UTC ya descendido, la lucha por la permanencia continúa para los clubes que ocupan los últimos puestos de la tabla acumulada. Entre ellos figuran ADT, FC Cajamarca y CD Moquegua, que todavía deben sumar en las jornadas restantes para asegurar su continuidad en Primera División.

A diferencia de UTC, estos equipos conservan margen para pelear por la salvación, aunque cada resultado será determinante en el tramo final del campeonato. La tabla acumulada definirá qué clubes acompañarán al ‘Gavilán del Norte’ en la Liga 2 de la próxima temporada.