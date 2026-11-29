Partidos de hoy, domingo 29 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los encuentros en la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.
Los partidos del domingo 29 de noviembre de 2026 incluyen encuentros en la Liga 1 y en los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos más destacados de hoy figuran Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, Deportivo La Coruña contra Barcelona y Arsenal ante Manchester City. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este domingo se juega el partido de ida por las semifinales de la Liga 1 entre Sport Huancayo y Universitario. En la Liga 2, ADA Jaén y Universidad San Martín definirán al primer equipo ascendido para la siguiente temporada. De igual forma, habrá acción en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Sport Huancayo vs Universitario
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Unión Comercio vs Carlos Mannucci
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- ADA Jaén vs San Martín
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Copa Perú HOY
- Cajabamba vs Viargoca
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: TV 360
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Friburgo vs RB Leipzig
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Hoffenheim vs Augsburgo
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la LaLiga de España HOY
- Valencia vs Osasuna
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Deportivo La Coruña vs Barcelona
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: DSports
- Celta de Vigo vs Villarreal
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Real Sociedad vs Sevilla
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Auxerre vs Marsella
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Toulouse vs Stade Rennais
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Lyon vs Mónaco
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Everton vs Liverpool
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Brighton vs Newcastle
- Hora: 9.05 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Crystal Palace vs Hull
- Hora: 9.05 a. m.
- Canal: ESPN
- Fulham vs Bournemouth
- Hora: 9.05 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Sunderland vs Tottenham
- Hora: 9.05 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Arsenal vs Manchester City
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Udinese vs Fiorentina
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Sassuolo vs Napoli
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Roma vs Monza
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Como vs Juventus
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN