Partidos de hoy, domingo 29 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los encuentros en la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.

Los partidos del domingo 29 de noviembre de 2026 incluyen encuentros en la Liga 1 y en los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos más destacados de hoy figuran Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, Deportivo La Coruña contra Barcelona y Arsenal ante Manchester City. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este domingo se juega el partido de ida por las semifinales de la Liga 1 entre Sport Huancayo y Universitario. En la Liga 2, ADA Jaén y Universidad San Martín definirán al primer equipo ascendido para la siguiente temporada. De igual forma, habrá acción en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Sport Huancayo vs Universitario

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Unión Comercio vs Carlos Mannucci

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

ADA Jaén vs San Martín

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa Perú HOY

Cajabamba vs Viargoca

Hora: 2.00 p. m.

Canal: TV 360

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Friburgo vs RB Leipzig

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Hoffenheim vs Augsburgo

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la LaLiga de España HOY

Valencia vs Osasuna

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

Deportivo La Coruña vs Barcelona

Hora: 10.15 a. m.

Canal: DSports

Celta de Vigo vs Villarreal

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Real Sociedad vs Sevilla

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Auxerre vs Marsella

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Toulouse vs Stade Rennais

Hora: 11.15 a. m.

Canal: ESPN

Lyon vs Mónaco

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Everton vs Liverpool

Hora: 7.00 a. m.

Canal: ESPN

Brighton vs Newcastle

Hora: 9.05 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Crystal Palace vs Hull

Hora: 9.05 a. m.

Canal: ESPN

Fulham vs Bournemouth

Hora: 9.05 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Sunderland vs Tottenham

Hora: 9.05 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Arsenal vs Manchester City

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY