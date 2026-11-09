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UCV y la Fundación Real Madrid promueven su alianza educativa

Buscan promover la formación en valores y el desarrollo personal de los estudiantes.

UCV y la Fundación Real Madrid buscan promover la formación en valores de los estudiantes.
UCV y la Fundación Real Madrid buscan promover la formación en valores de los estudiantes.Elvis Cairo / URPI-LR
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Junto a Santiago Solari, Director de fútbol del club Real Madrid y la presencia del Dr. César Acuña, se llevó a cabo la alianza entre la Universidad César Vallejo y la Fundación Real Madrid, que en conjunto busca promover la formación en valores de los estudiantes.

"Para la búsqueda de la excelencia, me parece importante siempre la humildad, porque hay muchos valores que se desprenden de la humildad. Si yo no soy humilde, yo no puedo reconocer las cosas que no estoy haciendo bien y si no las reconozco cómo hago para superarme a mí mismo para mejorar", mencionó Santiago Solari en entrevista para La República.

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En su visita a Perú para formar esta alianza junto a la UCV y acompañado de Adrián Silla, director del Área de Formación, comentaron la importancia de los valores y de formar a jóvenes estudiantes para su futuro, ya que con ello podrán crecer de buena manera y precisamente con la compañía de la fundación, ello sería posible.

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"Es muy difícil llegar al éxito deportivo sin llegar a la conquista de uno mismo. Para llegar a ser exitoso, primero tienes que hacer un camino. Si no tienes disciplina, cómo haces para llegar a la élite. El éxito deportivo es el resultado de haberlo hecho bien, de haber puesto en práctica todos esos valores que tanto defiende y promueve la Fundación Real Madrid", agregó Solari.

Importante alianza con la UCV

"La Fundación trabaja en más de cien países. Es impresionante el trabajo que hace y realmente está poco promocionado. Tiene más de cien mil beneficiarios y lo que se busca en este caso con la UCV es la formación de los valores", mencionó Santiago.

El director del Club Real Madrid, quien también tuvo su pasado como entrenador del club en el 2018 y 2019, destacó el desarrollo y sobre todo el papel que puede desempeñar el fútbol en la formación de los jóvenes que provienen de contextos vulnerables.

"Es maravilloso y en eso trabaja precisamente la Fundación Real Madrid. Sacar a muchos chicos de zonas de conflictos o de familias que tienen problemas, de gente que tiene carencias a nivel social y darles un contexto seguro donde formarse en valores, el fútbol en ese sentido y el deporte, lo hace maravilloso porque integra y te ayuda a trabajar en equipo", acotó el director del Real Madrid.

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Solari destaca el fútbol y los deportes en general como una herramienta maravillosa para promover la formación de valores. Además, lo importante que es poder conservarlos fuera de una cancha deportiva también.

"El fútbol es un gran espejo de la vida que te pone en un espacio muy limitado. Te pone todos esos valores que tú vas a necesitar en tu día a día. Te los muestra y hay que cumplir con ellos y ese es el desafío nuestro. Todos nosotros tenemos nuestra vida y nuestro día para reaccionar con los valores adecuados, donde esa es la parte complicada", agregaba Solari para La República.

La evolución de Solari en su formación como futbolista

"Yo hice un esfuerzo cuando jugaba, yo jugaba a nivel profesional en River Plate en un contexto hiper-competitivo. Tenía mis entrenamientos, concentraciones y mis tres partidos por semana. Sin embargo, nunca cesé (en cuanto a su formación profesional como profesor de educación física). Tenía que asistir desde la 1:15 a las 6:30 p.m. de lunes a viernes y cumplí con toda la lista académica que tenía que cumplir con mis alumnos", cuenta Solari.

A pesar de los tiempos cortos para poder realizar las actividades, Santiago supo cómo organizarse para poder cumplir con sus dos actividades, como futbolista y como profesor. "Estoy muy agradecido de hecho, porque esa es parte de mi formación. Es una formación académica, pero también fue una formación de valores, porque también tienes que ir haciendo un gran esfuerzo para no rendirte", finalizó el director del Club Real Madrid.

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