Espectacular quinto puesto de Thiago Goyzueta en los 2 mil metros con obstáculos en Dakar 2026 El atleta arequipeño registró un nuevo récord nacional en los 2000 metros con obstáculos y rozó el podio en Dakar 2026.

Arriba el Team Perú. En una impresionante y emotiva carrera de los 2 mil metros con obstáculos el peruano Thiago Goyzueta logró el meritorio quinto puesto en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La prueba se realizó bajo 37 grados de calor en el Estadio Atlético Iba Mar Diop Stadium.

Goyzueta hizo el tiempo de 5.46.79 y además rompió el récord nacional 5.51.13 y por un segundo casi vulnera el récord sudamericano. Thiago apenas terminó la carrera se abrazó al español Pablo Vásquez, quien se ubicó en el cuarto lugar y alzó la bandera nacional en la pista de carrera.

Nuestro joven atleta natural de Arequipa luego se fundió en un abrazo con su entrenador Alfredo Quispe y le dijo “disculpe profesor pude tener podio pero, no alcancé”. El entrenador de Thiago respondió. “No te preocupes hijo. Vamos por buen camino”.

Thiago Goyzueta destaca en Dakar 2026. Foto: IPD

Thiago Goyzueta destacó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El Team Perú del Comité Olímpico Peruano presente en el estadio Atlético de Dakar felicitó al atleta quien además fue elegido como una de las figuras sorpresas de los eventos de atletismo.

Apenas terminada la carrera de los 2 mil metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el peruano Thiago Goyzueta declaró al Team Perú presente en Dakar.

“Gracias por el aliento. Casi agarramos podio, vamos por más . Hemos corrido con deportistas de África. Muy buenos corredores , pero esto es para el Perú. Para todos. Estoy muy contento , feliz . Gracias”, indicó Thiago.