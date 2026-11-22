Barcelona - Sabah FC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Champions League 2026-27 Los equipos de Barcelona y Sabah FC se enfrentarán en el Baku Olympic Stadium en uno de los duelos más llamativos de la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Barcelona va por un nuevo triunfo en la Champions League. El cuadro dirigido por Hansi Flick visitará a Sabah FC en el Baku Olympic Stadium con el objetivo de volver a lo más alto de la tabla. El conjunto culé llega a este partido tras golear 3-0 a Aston Villa en España.

Por el lado de Sabah FC, cayó 4-1 ante Viking en su último enfrentamiento por la fase de liga. El cuadro de Azerbaiyán se encuentra en los últimos lugares de la tabla y está obligado a sacar un buen resultado ante Barcelona.

¿Cuándo juega Barcelona - Sabah FC?

Ambos equipos se enfrentarán el miércoles 25 de noviembre en el Baku Olympic Stadium. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 68.000 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona - Sabah FC?

El encuentro inicia a las 12.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 11.45 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona - Sabah FC?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Barcelona y Sabah FC por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por la Champions League.

Pronósticos para el partido Barcelona - Sabah FC

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Barcelona sobre Sabah FC.