Renzo Manyari será nuestro representante ante la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales

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Orgullo nacional. Triunfo de la dirigencia deportiva peruana que hace historia a nivel continental. Este viernes, durante la LXIV Asamblea General de Panam Sports, en el Hotel Westin de San Isidro, se eligió a los tres representantes de Panam Sports para conformar el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) para el período 2026 - 2030.

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari fue elegido como representante de Panam Sports ante el Comité Ejecutivo de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. También fueron elegidos María José Alcala, presidenta del Comité Olímpico Mexicano y Alicia Masoni de Morea, primera vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino. La ACNO es la máxima organización de los Comités Olímpicos a nivel mundial.

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Los tres representantes de Panam Sports que ocuparán un cargo por un período de cuatro años (2026–2030) en el Consejo Ejecutivo de ANOC fueron elegidos por sus miembros.

Es importante destacar el apoyo unánime, en primera votación, del Dr. Renzo Manyari; las votaciones restantes fueron a siete vueltas ante la Asamblea General de Panam Sports que se realiza en Lima, donde previamente hubo foros e informes de dirigentes y atletas en el Panam Sports Week.

Asimismo, el titular del COP presentó al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Renzo Manyari estuvo acompañado de la secretaria general del COP, María Martínez, y recibió las felicitaciones de los presidentes de los CONS y de la miembro COI, Cecilia Tait.