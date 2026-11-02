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Perú inicia competencias en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y destaca diploma olímpico en judo

Además, Teo Rubio en Remo individual masculino quedó por poco para estar entre los mejores 16 del evento que se realiza en Senegal, África hasta el 13 de noviembre.

Perú inicia competencias en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Foto: IPD
Perú inicia competencias en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Foto: IPD
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Este 1 de noviembre continuaron las competencias oficiales en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se realizarán en Senegal, África, desde el 31 de octubre al 13 del presente mes y donde el Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano está presente con 15 deportistas. "Estamos viviendo una gran experiencia con nuestros jóvenes deportistas que se enfrentan a los mejores del mundo", dijo el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, quien estuvo alentando a los deportistas de Tenis de Mesa, Natzumi Aquije y Samuel Duffoo.

"Perú, Perú, Perú", fue el grito que retumbó en las sedes de competencias de judo y tenis de mesa en el Centro de Exposiciones Internacionales de Dakar. La bulliciosa barra se hizo sentir para alentar a los deportistas nacionales con Renzo Manyari, titular del COP y María Martínez, secretaria general de la institución que representa al deporte nacional en el movimiento olímpico.

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En el deporte del Judo, Yesus Perea obtuvo el séptimo lugar en la categoría masculina de -66 kg de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, convirtiéndose en diploma olímpico y demostrando en cada combate su esfuerzo, determinación y compromiso con el judo peruano. Desde las tribunas, María Martínez, secretaria general del Comité Olímpico Peruano, estuvo alentando a Yesus y acompañándolo durante su participación en esta importante cita deportiva. Al lado estuvo también Vladimir Armenteros, Jefe de Misión del Team Perú.

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Asimismo, en Remo individual masculino (Rowing Costal Beach Sprints), Teo Rubio tras dos días de competencias en las playas de Saly, por poco no quedó en la ronda final de 16 remeros. Con un tiempo de 2.51.69 se ubicó en el puesto 18. El puesto 16 lo ocupó el chino Juntao Su con un tiempo de 2.51.15. "Felicitaciones Teo, hiciste todo lo mejor ante campeones mundiales", indicó el presidente del COP, Renzo Manyari, quien está presente en Dakar acompañando a la delegación.

Perú destaca diploma olímpico en judo. Foto: IPD

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El Team Perú está presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con 15 deportistas en 11 disciplinas deportivas. En Atletismo estará Thiago Goyzueta y Rocío Andía. En Ciclismo, Haru Alejandra Quinto. En Esgrima: Astrid Bravo y en Judo: Yesús Perea. En Lucha, Stacy Estrella Rodriguez y en Natación: Doménico Lorenzo Sotomayor y Cielo Scarlet Moya. En Remo Teo Rubio y en Skateboarding: Jacen Johan Yactayo. En Taekwondo Ximena Haydee Zapata y en Tenis de mesa: Natzumi Aquije y Samuel Duffoo. Finalmente en Vela vamos con Salvador Tenorio Rubio y Paula Ledgard Wagner de Reyna.

En tenis de mesa, Samuel Duffó venció a Lobo Díaz de Costa Rica en el round robin que disputa en masculino al igual que Natzumi Aquije en Femenino. Ya en la Villa Deportiva, en Dakar, con 32 grados de calor, se encuentran los deportistas de natación Cielo Moya y Doménico Sotomayor. Así como, Jacen Yactayo de Skateboarding.

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