Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Barcelona - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 de la Champions League

Los equipos de Barcelona y Aston Villa se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada en la fase de liga de la Champions League.

Barcelona y Aston Villa se enfrentan por la Champions League. Foto: Barcelona/Aston Villa/composición LR
Barcelona y Aston Villa se enfrentan por la Champions League. Foto: Barcelona/Aston Villa/composición LR
Por
google iconLa República en Google

La cuarta fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae grandes partidos. Uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a Barcelona y Aston Villa.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este duelo tras caer por 4-2 ante PSG y cortar una gran racha de triunfos. Por el lado de Aston Villa, venció 3-1 a Viking, manteniendo puntaje perfecto y ubicándose en los primeros lugares de la tabla.

Puedes ver

Julieta Lazcano reveló detalles sobre su polémica salida de Alianza Lima: "Se habló mucho de mi profesionalismo"

lr.pe

¿Cuándo se juega el partido Barcelona - Aston Villa?

El duelo entre Barcelona y Aston Villa por la fecha cuatro de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 3 de noviembre en el estadio Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona - Aston Villa por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Barcelona y Aston Villa podrá seguirse a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Aston Villa?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports
  • Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
Puedes ver

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizan tenso enfrentamiento en los vestuarios tras el Sporting Cristal vs Alianza Lima

lr.pe

Historial Barcelona - Aston Villa: últimos partidos

Estos son los resultados de los últimos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.

  • Aston Villa 3-0 Barcelona | 26.01.83 | Supercopa UEFA
  • Barcelona 1-0 Aston Villa | 19.01.83 | Supercopa UEFA
  • Barcelona 2-1 Aston Villa | 15.03.78 | Europa League
  • Aston Villa 2-2 Barcelona | 1.03.78 | Europa League

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 de la Champions League

El proyecto de Brasil que desafía al modelo Bukele en América Latina: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Deportes

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Previa Boca Juniors vs River Plate EN VIVO: alineaciones confirmadas en el Superclásico del Fútbol Argentino

¿Dónde ver el partido Atlético Grau vs Universitario EN VIVO HOY por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Congreso aprobó crédito suplementario por S/ 8 200 millones para la prevención del FEN, obras y equipamiento

Mirtha Vásquez descarta ruptura en Ahora Nación tras renuncias de vocerías

El crimen que volvió a reunir a dos operadores del fujimorismo