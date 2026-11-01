Barcelona - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 de la Champions League Los equipos de Barcelona y Aston Villa se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada en la fase de liga de la Champions League.

Barcelona y Aston Villa se enfrentan por la Champions League. Foto: Barcelona/Aston Villa/composición LR

Barcelona y Aston Villa se enfrentan por la Champions League. Foto: Barcelona/Aston Villa/composición LR

La cuarta fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae grandes partidos. Uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a Barcelona y Aston Villa.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este duelo tras caer por 4-2 ante PSG y cortar una gran racha de triunfos. Por el lado de Aston Villa, venció 3-1 a Viking, manteniendo puntaje perfecto y ubicándose en los primeros lugares de la tabla.

¿Cuándo se juega el partido Barcelona - Aston Villa?

El duelo entre Barcelona y Aston Villa por la fecha cuatro de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 3 de noviembre en el estadio Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona - Aston Villa por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Barcelona y Aston Villa podrá seguirse a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Aston Villa?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN

Historial Barcelona - Aston Villa: últimos partidos

Estos son los resultados de los últimos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.