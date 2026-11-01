Barcelona - Aston Villa: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 de la Champions League
Los equipos de Barcelona y Aston Villa se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada en la fase de liga de la Champions League.
La cuarta fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae grandes partidos. Uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a Barcelona y Aston Villa.
El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este duelo tras caer por 4-2 ante PSG y cortar una gran racha de triunfos. Por el lado de Aston Villa, venció 3-1 a Viking, manteniendo puntaje perfecto y ubicándose en los primeros lugares de la tabla.
¿Cuándo se juega el partido Barcelona - Aston Villa?
El duelo entre Barcelona y Aston Villa por la fecha cuatro de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 3 de noviembre en el estadio Spotify Camp Nou.
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¿A qué hora juega Barcelona - Aston Villa por la Champions League?
En territorio peruano, el choque entre los equipos de Barcelona y Aston Villa podrá seguirse a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona - Aston Villa?
La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Sudamérica: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT Sports
- Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
Historial Barcelona - Aston Villa: últimos partidos
Estos son los resultados de los últimos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.
- Aston Villa 3-0 Barcelona | 26.01.83 | Supercopa UEFA
- Barcelona 1-0 Aston Villa | 19.01.83 | Supercopa UEFA
- Barcelona 2-1 Aston Villa | 15.03.78 | Europa League
- Aston Villa 2-2 Barcelona | 1.03.78 | Europa League