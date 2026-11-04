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Jesús Owono, arquero de FC Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

A través de un comunicado difundido por el club, el portero Jesús Owono se manifestó por primera vez sobre el fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel.

Jesús Owono golpeó a Jesús de Miguel en una jugada dividida en el medio campo. Foto: FC Andorra
Jesús Owono golpeó a Jesús de Miguel en una jugada dividida en el medio campo. Foto: FC Andorra
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Jesús Owono, arquero de FC Andorra, se pronunció por primera vez luego de la muerte de Jesús de Miguel. El futbolista español perdió la vida el martes 3 de noviembre debido a un duro golpe del portero ecuatoguineano durante un partido de la segunda división de España.

A través de un comunicado difundido por su club, el guardameta de 25 años le envió un mensaje de apoyo a la familia del futbolista de Tenerife.

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Mensaje de Jesús Owono tras muerte de Jesús de Miguel

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", se lee en el escrito.

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En ese sentido, Jesús Owono mencionó que afrontará lo que venga después del lamentable episodio.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó.

Comunicado de FC Andorra tras muerte de Jesús de Miguel. Foto: FC Andorra

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¿Qué sanción podría recibir Jesús Owono?

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) podría dejar al portero fuera de los campos por varios meses. En el informe del árbitro se indica que el guardameta “impactó bruscamente” al jugador de Tenerife, la cual conlleva una sanción deportiva de hasta 12 fechas.

Jesús Owono también forma parte de una investigación de la Policía Nacional por la muerte de Jesús de Miguel. De acuerdo con el reporte del diario El País, toda muerte por causas no naturales debe ser investigada por las autoridades pertinentes; sin embargo, esto no implica que se vayan a presentar cargos contra el futbolista del FC Andorra.

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