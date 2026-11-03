Muere Jesús de Miguel, futbolista español de CD Tenerife, tras sufrir duro choque en pleno partido El delantero de 30 años estuvo internado después de sufrir un paro cardíaco producto de un choque con el portero Jesús Owono en el partido de la segunda división de España.

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre. El futbolista de 30 años sufrió un paro cardíaco luego de un duro choque con el portero Jesús Owono en el partido frente a FC Andorra por la jornada 12 de la segunda división de España.

El jugador se encontraba en estado crítico debido al golpe que padeció. La institución emitió un comunicado para confirmar la lamentable pérdida.

Muere Jesús de Miguel, jugador de Tenerife

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (…) de Jesús de Miguel Alameda", anunciaron en sus redes sociales.

El club Tenerife agradeció los diversos mensajes de apoyo que recibieron por el fallecimiento de Miguel de Jesús. Por otra parte, la Federación Española decidió suspender los partidos programados este martes en la Copa del Rey.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", indicaron.

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", culminaron.

¿Qué pasó con Jesús de Miguel?

El delantero Jesús de Miguel sufrió un fuerte impacto tras una salida del portero Owono para despejar el balón durante el partido entre Tenerife y FC Andorra el lunes 2 de noviembre. La rodilla del guardameta golpeó violentamente al atacante, quien permaneció inmóvil en el césped recibiendo los primeros auxilios.

A causa del choque, el futbolista padeció un paro cardiorrespiratorio del que pudo ser reanimado. Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió suspender el partido. El goleador de Tenerife fue evacuado en ambulancia e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde perdió la vida.