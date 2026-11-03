Sporting Cristal vs Alianza Lima: a qué hora y dónde ver partido de hoy EN VIVO por la Semifinal de la Liga Femenina 2026 Sigue la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO HOY por la semifinal de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Revisa el historial, alineaciones y todo sobre el partidazo.

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO HOY por la semifinal de ida de la Liga Femenina 2026. El duelo empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Bicolor +. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Las dirigidas por José Letelier visitarán el estadio Alberto Gallardo con la intención de obtener un buen resultado en el arranque de la serie del Torneo Clausura. Por su parte, el equipo de Daniel Carrasco saldrá por un triunfo ante su gente.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por la semifinal del Clausura femenino?

El Sporting Cristal vs Alianza Lima empezará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre las rimenses y las victorianas será transmitido a través de Juntos TV y el canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará la semifinal Sporting Cristal vs Alianza Lima femenino?

Sporting Cristal confirmó que recibirá a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo por la semifinal de ida del Clausura de la Liga Femenina 2026.

Últimos partidos de Sporting Cristal vs Alianza Lima femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre íntimas y bajopontinas por la Liga Femenina del fútbol peruano.