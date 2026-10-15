La Liga Peruana de Vóley ha tenido un crecimiento notable en los últimos años; sin embargo, esta expansión trajo consigo comportamientos lamentables de ciertos aficionados en redes sociales. Durante una reciente entrevista, Antonio Rizola se refirió a las amenazas que recibieron algunas jugadoras debido a los resultados deportivos.

El entrenador de la selección peruana de vóley advirtió que este tipo de episodios puede ser contraproducente para el desarrollo de la competición.

Antonio Rizola advierte sobre amenazas en la Liga Peruana

“Todo lo que ganó la Liga Peruana, se puede perder por las redes sociales. Las jugadoras extranjeras no quieren venir por miedo de las redes sociales, y las que salieron se fueron con una impresión muy mala”, manifestó en diálogo con el programa 'Mate Galáctico'.

En ese sentido, Rizola reveló que, debido a la gran exposición que tienen las voleibolistas en redes sociales, una de sus normas es restringir el uso de los celulares en las concentraciones de la selección peruana.

“Yo pido a ellas que no utilicen redes sociales. Durante el campeonato les sacamos el celular. Ellas tienen dos horas al día para hablar con los familiares, pero infelizmente los propios familiares envían noticias de vóley sobre lo que hablaron de ellas. Es muy difícil gestionar esto, muy difícil”, admitió.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

La nueva edición de la Liga Peruana de Vóley se pondrá en marcha este sábado 17 de octubre. Regatas Lima y Deportivo Gémenis son los clubes encargados del partido inaugural.

Sábado 17 de octubre

Regatas Lima vs. Deportivo Géminis | 2.45 p. m. | Latina TV

Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan | 5.00 p. m. | Latina TV

Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano | 7.00 p. m. | Latina TV

Domingo 18 de octubre