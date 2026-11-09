Flavia Montes tras buen inicio de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No estamos conformes" A pesar de marchar invictas en el torneo, la central de la selección peruana consideró que Alianza Lima puede mejorar algunos aspectos en la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima tiene como principal objetivo consagrarse tetracampeón de la Liga Peruana de Vóley. A pesar de que el equipo comandado por Alejandro Schneider se encuentra invicto en el arranque de la competición, los hinchas sienten que podrían mostrar un mejor nivel.

Luego de imponerse por 3-1 frente a Deportivo Géminis por la cuarta jornada, la central Flavia Montes resaltó la actitud del equipo para corregir los errores y conseguir la remontada.

Flavia Montes sobre Alianza Lima en el inicio de la Liga Peruana de Vóley

"La clave (para remontar) fueron los ánimos. En el centro nos juntos para conversar y fallar menos (…) No estamos conformes; sino seríamos conformistas. Tenemos que seguir trabajando, estudiándonos y sabiendo en qué estamos fallando para trabajarlo durante los entrenamientos y aplicarlo en los partidos", manifestó ante los medios.

Al ser consultada sobre el próximo partido contra la Universidad San Martín, la voleibolista de la selección peruana señaló que esta semana van a comenzar a planificar el duelo por la punta del torneo.

"Nunca estamos pensando en un partido después. Siempre estamos pesando en el presente y lo que vamos a hacer para cada partido. Ahora toca recuperarnos, hacer terapia y estudiarlas", concluyó.

Resultados de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima ganó sus 4 primeros partidos de la Liga Peruana de Vóley; sin embargo, en todos sus compromisos perdió sets.

Fecha 1: Alianza Lima 3-2 Rebaza Acosta

Fecha 2: Alianza Lima 3-2 Regatas Lima

Fecha 3: Alianza Lima 3-1 Circolo Sportivo

Fecha 4: Alianza Lima 3-1 Deportivo Géminis

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El partido Alianza Lima vs San Martín, correspondiente a la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley, se jugará el sábado 14 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El duelo entre blanquiazules y santas empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV.