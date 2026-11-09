Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal confirmado del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27 Duelo de invictos en la quinta jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Revisa todo sobre el partido entre Alianza Lima vs San Martín.

Alianza Lima y San Martín ganaron todos sus partidos en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Foto: composición LR/Alianza Lima/San Martín

Alianza Lima y San Martín ganaron todos sus partidos en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Foto: composición LR/Alianza Lima/San Martín

La quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley será clave para los equipos que pelean por el primer lugar del campeonato. Uno de los partidos más esperados por los aficionados será entre Alianza Lima vs San Martín.

Ambos equipos se vuelven a ver las caras luego de la dramática final que disputaron en la temporada pasada. En esta ocasión, las vigentes tricampeonas necesitan un triunfo para desplazar a las santas del primer lugar.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

El partido correspondiente a la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley se jugará este sábado 14 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín vóley?

El duelo entre Alianza Lima vs San Martín iniciará alrededor de las 7.00 p. m. El cotejo arrancará apenas culmine el Deportivo Wanka vs Olva Latino.

¿En qué canal ver el partido Alianza Lima vs San Martín?

La transmisión por TV de este y todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. En caso no puedas acceder a este medio, La República te ofrece una cobertura completa con todas las incidencias y el punto a punto.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Universitario, San Martín, Alianza Lima y Atlético Atena lucharán por quedarse con el primer lugar en la siguiente jornada.