Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Deportes

Asociados del Country Club El Bosque alzan su voz pidiendo justicia con plantón en la sede de la Corte Superior de Justicia

Los asociados demandan que se reconozca la presidencia de Renzo Gotelli Meléndez, quien obtuvo la mayoría de votos en las elecciones de noviembre de 2025. El conflicto ya se trasladó al ámbito judicial.

Las elecciones del Country Club El Bosque se realizaron en noviembre del 2025. Foto: Cortesía
Las elecciones del Country Club El Bosque se realizaron en noviembre del 2025. Foto: Cortesía
Por
google iconLa República en Google

El Country Club El Bosque, asociación civil sin fines de lucro con más de 60 años de trayectoria, atraviesa una grave crisis institucional por la presidencia y el control de su administración. La controversia tiene como protagonistas a Rodolfo García Otoya, expresidente de la institución, y al doctor Renzo Gotelli Meléndez, elegido presidente en los comicios realizados en noviembre de 2025. Los asociados realizaron un plantón en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

El conflicto se originó luego de los resultados electorales, en los que la lista encabezada por Gotelli Meléndez obtuvo más del 60 % de los votos. Entre los argumentos expuestos para cuestionar el resultado se encuentra que la lista ganadora no estaría inscrita en los Registros Públicos. A partir de esa posición, García Otoya habría mantenido una administración de carácter transitorio, mientras que el sector que respalda a Gotelli sostiene que los resultados de las elecciones deben ser respetados y que corresponde reconocer al Consejo Directivo elegido por los asociados.

Puedes ver

Perú vs Bolivia: fecha, hora y canal confirmado del amistoso de la selección en fecha FIFA

lr.pe

La situación actual del Country Club El Bosque

A través de publicaciones en su cuenta de Facebook, Renzo Gotelli Meléndez manifestó que el club afrontaría dificultades económicas y señaló presuntos gastos sin justificación suficiente, además de observaciones sobre obras ejecutadas con licencias solicitadas para trabajos de refacción.

LR Focus

“El club se encuentra en la ruina económica. Se ha gastado demasiado dinero no justificado, obras con licencias solicitadas para refacción y se ha construido, las sedes de playa, San Borja y Surco se encuentran en pésimo estado. Los socios reclaman una mejor infraestructura y limpieza. Todo mal”, indicó.

El presidente electo también cuestionó la continuidad de la administración transitoria y pidió que el Poder Judicial se pronuncie sobre el reconocimiento del Consejo Directivo elegido en las urnas y su inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

“Los asociados se manifiestan en los diferentes grupos de WhatsApp, así como en redes. No se puede continuar con la administración a cargo de una persona que se niega a entregar el cargo, pese a que su periodo concluyó hace más de 6 meses. Ya es hora de que el Poder Judicial se pronuncie y reconozca la voluntad de los asociados y así inscribir en Sunarp al Consejo Directivo ganador para asumir la administración del club (…)”, agregó.

El conflicto se traslada al ámbito judicial

La controversia también se trasladó al Poder Judicial. El Noveno Juzgado Constitucional habría declarado fundada una medida cautelar presentada por Gotelli Meléndez y dispuso la inscripción del Consejo Directivo elegido para el periodo 2026-2027.

La resolución también exhortaría a García Otoya a dejar la administración transitoria y entregar la documentación y las sedes de la institución a los integrantes de la lista ganadora, estableciendo un plazo de tres días para cumplir con lo dispuesto. Sin embargo, el conflicto no concluyó con esta decisión. García Otoya habría presentado posteriormente una acción de amparo mediante la cual cuestiona los argumentos.

Puedes ver

Cesc Fàbregas, DT de Como, emocionado tras convocatoria de Francesco Andrealli a Perú: "Es como mi hijo"

lr.pe

El proceso electoral y una supuesta intervención de la gerencia anterior

Otro de los involucrados en la controversia sería el abogado Fernando Fernández Marcellini, quien se desempeñó como gerente general durante la gestión del Consejo Directivo presidido por Percy Flores en 2025. El letrado formó parte de la organización del proceso electoral de noviembre de ese año, en el que participaron más de 5.300 asociados y fue elegido el Dr. Gotelli.

Desde el sector que respalda a Gotelli, cuestionan una presunta intervención en actuaciones judiciales relacionadas con la administración del club y sostienen que su accionar no sería consistente con el proceso electoral que él mismo avaló.

La controversia por la presidencia y la administración mantiene en expectativa a sus más de 12.000 asociados, mientras se aguarda el desarrollo de las acciones judiciales y el cumplimiento de las disposiciones que se encuentren vigentes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más lluvias en Lima: Senamhi advierte precipitaciones en estos distritos durante los próximos días

Este país de América Latina recibe 20 cápsulas hoteleras inteligentes procedentes de China que prometen transformar el turismo con tecnología de punta

Exmodelo Andrea Montenegro reaparece en Colombia y revela de qué vive tras abandonar la televisión: “Enamorarme de ti”

Deportes

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 ACTUALIZADA EN VIVO

Cesc Fàbregas, DT de Como, emocionado tras convocatoria de Francesco Andrealli a Perú: "Es como mi hijo"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fujimori faltará a última misa del papa León XIV y a su despedida, si se aprueba su viaje a China y Japón

Pleno de diputados debatirá este martes la derogación de tres leyes procrimen

Gobierno modifica la legítima defensa: ahora se presumirá que la reacción del ciudadano fue racional