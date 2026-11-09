Asociados del Country Club El Bosque alzan su voz pidiendo justicia con plantón en la sede de la Corte Superior de Justicia Los asociados demandan que se reconozca la presidencia de Renzo Gotelli Meléndez, quien obtuvo la mayoría de votos en las elecciones de noviembre de 2025. El conflicto ya se trasladó al ámbito judicial.

El Country Club El Bosque, asociación civil sin fines de lucro con más de 60 años de trayectoria, atraviesa una grave crisis institucional por la presidencia y el control de su administración. La controversia tiene como protagonistas a Rodolfo García Otoya, expresidente de la institución, y al doctor Renzo Gotelli Meléndez, elegido presidente en los comicios realizados en noviembre de 2025. Los asociados realizaron un plantón en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.

El conflicto se originó luego de los resultados electorales, en los que la lista encabezada por Gotelli Meléndez obtuvo más del 60 % de los votos. Entre los argumentos expuestos para cuestionar el resultado se encuentra que la lista ganadora no estaría inscrita en los Registros Públicos. A partir de esa posición, García Otoya habría mantenido una administración de carácter transitorio, mientras que el sector que respalda a Gotelli sostiene que los resultados de las elecciones deben ser respetados y que corresponde reconocer al Consejo Directivo elegido por los asociados.

La situación actual del Country Club El Bosque

A través de publicaciones en su cuenta de Facebook, Renzo Gotelli Meléndez manifestó que el club afrontaría dificultades económicas y señaló presuntos gastos sin justificación suficiente, además de observaciones sobre obras ejecutadas con licencias solicitadas para trabajos de refacción.

“El club se encuentra en la ruina económica. Se ha gastado demasiado dinero no justificado, obras con licencias solicitadas para refacción y se ha construido, las sedes de playa, San Borja y Surco se encuentran en pésimo estado. Los socios reclaman una mejor infraestructura y limpieza. Todo mal”, indicó.

El presidente electo también cuestionó la continuidad de la administración transitoria y pidió que el Poder Judicial se pronuncie sobre el reconocimiento del Consejo Directivo elegido en las urnas y su inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

“Los asociados se manifiestan en los diferentes grupos de WhatsApp, así como en redes. No se puede continuar con la administración a cargo de una persona que se niega a entregar el cargo, pese a que su periodo concluyó hace más de 6 meses. Ya es hora de que el Poder Judicial se pronuncie y reconozca la voluntad de los asociados y así inscribir en Sunarp al Consejo Directivo ganador para asumir la administración del club (…)”, agregó.

El conflicto se traslada al ámbito judicial

La controversia también se trasladó al Poder Judicial. El Noveno Juzgado Constitucional habría declarado fundada una medida cautelar presentada por Gotelli Meléndez y dispuso la inscripción del Consejo Directivo elegido para el periodo 2026-2027.

La resolución también exhortaría a García Otoya a dejar la administración transitoria y entregar la documentación y las sedes de la institución a los integrantes de la lista ganadora, estableciendo un plazo de tres días para cumplir con lo dispuesto. Sin embargo, el conflicto no concluyó con esta decisión. García Otoya habría presentado posteriormente una acción de amparo mediante la cual cuestiona los argumentos.

El proceso electoral y una supuesta intervención de la gerencia anterior

Otro de los involucrados en la controversia sería el abogado Fernando Fernández Marcellini, quien se desempeñó como gerente general durante la gestión del Consejo Directivo presidido por Percy Flores en 2025. El letrado formó parte de la organización del proceso electoral de noviembre de ese año, en el que participaron más de 5.300 asociados y fue elegido el Dr. Gotelli.

Desde el sector que respalda a Gotelli, cuestionan una presunta intervención en actuaciones judiciales relacionadas con la administración del club y sostienen que su accionar no sería consistente con el proceso electoral que él mismo avaló.

La controversia por la presidencia y la administración mantiene en expectativa a sus más de 12.000 asociados, mientras se aguarda el desarrollo de las acciones judiciales y el cumplimiento de las disposiciones que se encuentren vigentes.

