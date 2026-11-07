Perú vs Bolivia: fecha, hora y canal confirmado del amistoso de la selección en fecha FIFA El entrenador Mano Menezes buscará ampliar el universo de jugadores en su único partido de fecha FIFA de noviembre. Revisa todo sobre el amistoso Perú vs Bolivia.

Perú vs Bolivia se alistan para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Foto: composición LR/AFP/FBF

Perú vs Bolivia se alistan para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Foto: composición LR/AFP/FBF

La selección peruana cuenta los días para volver a presentarse ante su gente. El equipo comandado por Mano Menezes se enfrentará a Bolivia en lo que será su único amistoso internacional de la fecha FIFA de noviembre.

El duelo contra el elenco altiplánico, que estuvo presente en el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026, servirá para que el comando técnico siga evaluando nuevos jugadores con miras al inicio de las próximas Eliminatorias.

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?

El partido Perú - Bolivia se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, recinto ubicado en La Victoria.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia el amistoso internacional?

El amistoso internacional de la Blanquirroja en la presente fecha FIFA de noviembre empezará a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante Bolivia?

El encuentro entre Perú vs Bolivia se podrá ver a través de América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO. Por su parte, La República te ofrece una cobertura online gratis con todas las incidencias del compromiso.

Próximos amistosos de Perú en el 2026

Perú vs. Bolivia | viernes 13 de noviembre del 2026 | Estadio Alejandro Villanueva (Lima) | 8.00 p. m. (hora peruana)

| viernes 13 de noviembre del 2026 | Estadio Alejandro Villanueva (Lima) | 8.00 p. m. (hora peruana) Perú vs. Panamá | miércoles 9 de diciembre del 2026 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 6.00 p. m. (hora peruana).

Convocados de la selección peruana