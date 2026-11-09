Cesc Fàbregas, DT de Como, emocionado tras convocatoria de Francesco Andrealli a Perú: "Es como mi hijo" El entrenador del equipo revelación de la Champions League elogió al volante ítalo-peruano luego de ser considerado por Mano Menezes para el amistoso contra Bolivia.

La gran sorpresa de la convocatoria de la selección peruana fue la inclusión del ítalo-peruano Francesco Andrealli. El volante de 19 años ha tenido la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el primer equipo del Como 1907.

Ante lo acontecido, el campeón del mundo en 2010 y vigente técnico del club italiano, expresó su sentir por el llamado de Andrealli a la Bicolor.

Cesc Fàbregas tras convocatoria de Francesco Andrealli a Perú

“Es como mi hijo... Cuando tomé los juveniles hace tres años, no me dejaron hacer ningún fichaje; entonces, me dieron un equipo y dije: ‘Vale, trabajo con eso, no experimento’. Vino a trabajar y fue con la sub 17 en ese momento y jugamos un partido contra Inter de Milán de Chivu. Nos ganaron 5-2, pero jugó 10-15 minutos y me gustó mucho. Después de eso le dije a su entrenador si podía venir con nosotros”, manifestó para Radio Ovación.

El entrenador del equipo revelación de la Champions League 2026-27 remarcó que el llamado a la selección peruana marca el inicio de una prometedora carrera.

“Ha crecido mucho realmente. Fue definitivamente el único jugador que he podido tomar a pesar de que era de nuestras inferiores en el buen sentido. Muy feliz por él, merecido (convocatoria). Es solo el inicio", concluyó.

¿Quién es Francesco Andrealli?

Francesco Andrealli Romero, una de las figuras más prometedoras de las divisiones menores del Como 1907, continúa consolidando su crecimiento futbolístico en Italia, donde ya integró los entrenamientos del primer equipo bajo el mando de Cesc Fàbregas. Con solo 19 años, el volante de ascendencia peruana por línea materna llamó la atención de los visores de la Blanquirroja.

Su vínculo con la selección peruana sumó etapas clave en los últimos meses. Tras disputar una serie de amistosos con la categoría sub-20 y formar parte del grupo de sparrings en la gira por Rusia a fines de 2025, el mediocampista se encuentra a las puertas de dar el salto definitivo: podría sumar sus primeros minutos con el equipo absoluto en el partido contra Bolivia este viernes 13 de noviembre.

Convocados de la selección peruana para jugar ante Bolivia