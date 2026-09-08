Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las recientes declaraciones de Gaby Pérez del Solar, medallista olímpica en Seúl 1988, generaron diversas reacciones. Entre los temas que abordó, llamó la atención su crítica a las jugadoras que no aceptan las convocatorias a la selección peruana de vóley y sus elogios al trabajo de Natalia Málaga.

En ese sentido, la entrenadora de Deportivo Géminis hizo referencia a las palabras de su excompañera y, además, expresó una dura crítica hacia las voleibolistas nacionales.

Natalia Málaga y su fuerte crítica a las voleibolistas peruanas

“Hermana Gaby, no te desgastes. Dicen que eso ya es obsoleto, de la edad de piedra, pero todos recuerdan y quieren nuestros resultados. ¿Cómo haríamos? Ahora es un voleibol moderno. Veo que cambió el biotipo del atleta, cosa que jamás lo tendremos. Ahora todas se maquillan, están a la moda, se distraen en el camerino maquillándose antes de salir a un partido, en lugar de memorizar el análisis que se hizo del equipo rival durante toda la semana. Pierden la concentración, y lo digo porque vivo cada partido de la liga y se los recalco a diario”, comentó la exvoleibolista a uno de los videos de Pérez del Solar que se subieron en redes.

Natalia Málaga, que dirigió en casi todas las categorías formativas de la selección, lamentó que estas actitudes sigan presentes en el vóley peruano.

“El valor que le dan a eso es muy poco. Mientras menos horas de trabajo es mejor porque están cansadas. Está de más, parece mentira, pero eso es lo que marca hoy en día lo que está pasando en nuestro vóley nacional. Cada uno tiene su esencia. Veremos cómo va esta liga y cada director técnico. Hay que sudar todos los días más que la deportista”, concluyó.

¿Qué dijo Gaby Pérez del Solar sobre Natalia Málaga?

Durante su intervención en la Cátedra Deportes, Gaby Pérez del Solar cuestionó la labor que vienen realizando la mayoría de entrenadores en la Liga Peruana de Vóley y remarcó que esto pasa por un cambio generacional.

“Yo creo que, de todos los entrenadores que hay en la liga, aparte de Natalia —y ojo, no es por defenderla—, ninguno se sube a una mesa a tirar mates ni se pone a enseñar cómo hacer una caída (…). No son entrenadores: son técnicos. Entonces, el entrenamiento lo hacen entre ellas, de repente con algún chico joven que contratan, pero ese chico no tiene la experiencia de un entrenador”, explicó.

“Mr. Park se subía a la mesa aun cuando ya estaba viejo y nos sacaba la mugre encima de la mesa. Eso no hay ahora. Pueden ser buenísimos tácticamente, enseñar videos o decir: ‘Ándate allá, bloquea allá’, pero no enseñan. No sé si me dejo entender. Con esto no quiero hacer polémica: es otra generación de entrenadores”, agregó.