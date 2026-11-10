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Teniente de la PNP es detenido por agredir a una mujer y patear a un policía durante su traslado en Piura

El oficial también habría atacado a policías durante su intervención, insultándolos y amenazándolos por su rango. La Policía realizó su detención tras la denuncia de vecinos.

Los hechos se registraron cuando el agente policial salía de un local nocturno en presunto estado de ebriedad.
Los hechos se registraron cuando el agente policial salía de un local nocturno en presunto estado de ebriedad.Composición LR
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Un teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Carlos Montero Coyantes, fue detenido en el asentamiento humano Marco Jara, en la provincia de Paita, región Piura, luego de ser denunciado por agredir a una mujer. El oficial también habría atacado a uno de los efectivos que participaron en su intervención.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió cuando el agente salía de un establecimiento nocturno de la zona en presunto estado de ebriedad. Los vecinos alertaron a la Policía tras advertir la agresión contra la mujer, quien habría intentado defenderse durante el forcejeo.

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Testigos señalaron que las personas que acompañaban al oficial intentaron tranquilizarlo, pero no consiguieron controlar su comportamiento. Finalmente, los efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron con su detención.

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Teniente habría utilizado su rango para intimidar a policías

La intervención se habría complicado debido a la conducta del oficial, quien presuntamente insultó e intimidó a los suboficiales a cargo del procedimiento, haciendo referencia a su grado dentro de la institución policial.

Según los reportes de los agentes intervinientes, Montero Coyantes continuó con las amenazas verbales durante su traslado a la dependencia policial. Incluso, pese a encontrarse enmarrocado dentro del patrullero, habría agredido a uno de los efectivos mediante patadas.

El teniente fue trasladado a la comisaría de Paita, donde quedó detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes. La Policía también habría registrado las agresiones físicas y verbales contra el personal que participó en el operativo.

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Inspectoría de la PNP inicia investigación contra el oficial

Tras su detención, Carlos Montero Coyantes afrontaría investigaciones por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, además de violencia contra la mujer. Los hechos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Por su parte, la Inspectoría General de la Policía Nacional inició un procedimiento administrativo disciplinario para determinar las responsabilidades del teniente y establecer las sanciones que correspondan conforme al régimen disciplinario de la institución.

La Comisaría de Paita deberá remitir los partes policiales y peritajes al Ministerio Público, que continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión denunciada y los ataques contra los efectivos policiales.

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