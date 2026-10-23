Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Rosa María Palacios y Pedro Salinas analizan la gestión de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Canal de TV confirmado para ver los partidos de la selección peruana en el Mundial de Vóley Sub 19

La selección peruana de vóley aseguró su presencia para la próxima Copa del Mundo de la categoría tras conseguir el subcampeonato en el último sudamericano.

Perú logró el pase al Mundial de Vóley tras quedar segundo en el Sudamericano Sub 19. Foto: FPV
Perú logró el pase al Mundial de Vóley tras quedar segundo en el Sudamericano Sub 19. Foto: FPV
Por
google iconLa República en Google

La selección peruana de vóley Sub 19 tiene asegurada su participación para el próximo Mundial de la categoría. Luego de conseguir el subcampeonato en el último Sudamericano, la ‘blanquirroja’ consiguió el boleto para el torneo que tendrá como sede a Kazajistán y se desarrollará del 5 al 15 de agosto de 2027. Esta competición contará con una señal televisiva para que los hinchas de la ‘Bicolor’ puedan ver todos sus partidos.

A través de sus redes sociales, Latina TV confirmó que transmitirá los encuentros de la selección peruana, dándole al público nacional la posibilidad de seguir la campaña del combinado juvenil durante su participación mundialista. La programación de los partidos, los horarios y los rivales de Perú en la competencia deberán conocerse conforme se acerque la fecha del torneo.

Latina transmitirá el Mundial de Vóley Sub 19 2027. Foto: Latina

Latina transmitirá el Mundial de Vóley Sub 19 2027. Foto: Latina

Puedes ver

María Alejandra Marín analizó el sufrido debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Somos el rival a vencer”

lr.pe

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Sub 19 2027?

El canal encargado de transmitir los partidos de la selección peruana en el Mundial de Vóley Sub 19 será Latina Televisión. Los encuentros estarán disponibles mediante la señal abierta (canal 2) y a través de su señal en alta definición (702 HD).

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Sub 19 por internet?

De igual forma, los seguidores de la ‘Bicolor’ podrán seguir los compromisos a través de la página web y por el aplicativo de Latina, alternativas que permitirán acceder a la cobertura desde distintos dispositivos.

Puedes ver

Fernanda Tomé vuelve a la Liga Peruana de Vóley: brasileña será nueva jugadora de Deportivo Soan para la temporada 2026-2027

lr.pe

¿Cómo clasificó Perú al Mundial de Vóley Sub 19?

La selección peruana consiguió su boleto a la Copa del Mundo tras completar una destacada campaña en el Sudamericano Sub 19, disputado en Venezuela. Uno de los resultados clave fue superar a Brasil por 3-2 en semifinales, donde aseguró su clasificación al Mundial. Finalmente, la ‘Blanquirroja’ se quedó con el subcampeonato y obtuvo la medalla de plata tras caer ante Argentina. Si bien no logró quedarse con el título, el combinado nacional cumplió el objetivo principal de asegurar su presencia en la cita mundialista de 2027.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lima alcanza récord de homicidios de adolescentes en una década y Perú cerca de superar la cifra de 2025

Vecinos de Surco alertan que edificio de 8 pisos agravaría el tráfico y exigen diálogo con la municipalidad

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 13

Deportes

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 13

Partidos de hoy, viernes 23 de octubre EN VIVO: horarios de Melgar, Atlético Grau, Stuttgart y dónde ver fútbol por TV

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Daniel Barragán se pronuncia tras salida de su hermana de EsSalud: "Ella me comentó que iba a renunciar"

Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto

La FAP requiere US$240 millones para comprar 12 helicópteros de búsqueda y rescate