Canal de TV confirmado para ver los partidos de la selección peruana en el Mundial de Vóley Sub 19

La selección peruana de vóley Sub 19 tiene asegurada su participación para el próximo Mundial de la categoría. Luego de conseguir el subcampeonato en el último Sudamericano, la ‘blanquirroja’ consiguió el boleto para el torneo que tendrá como sede a Kazajistán y se desarrollará del 5 al 15 de agosto de 2027. Esta competición contará con una señal televisiva para que los hinchas de la ‘Bicolor’ puedan ver todos sus partidos.

A través de sus redes sociales, Latina TV confirmó que transmitirá los encuentros de la selección peruana, dándole al público nacional la posibilidad de seguir la campaña del combinado juvenil durante su participación mundialista. La programación de los partidos, los horarios y los rivales de Perú en la competencia deberán conocerse conforme se acerque la fecha del torneo.

Latina transmitirá el Mundial de Vóley Sub 19 2027. Foto: Latina

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Sub 19 2027?

El canal encargado de transmitir los partidos de la selección peruana en el Mundial de Vóley Sub 19 será Latina Televisión. Los encuentros estarán disponibles mediante la señal abierta (canal 2) y a través de su señal en alta definición (702 HD).

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Sub 19 por internet?

De igual forma, los seguidores de la ‘Bicolor’ podrán seguir los compromisos a través de la página web y por el aplicativo de Latina, alternativas que permitirán acceder a la cobertura desde distintos dispositivos.

¿Cómo clasificó Perú al Mundial de Vóley Sub 19?

La selección peruana consiguió su boleto a la Copa del Mundo tras completar una destacada campaña en el Sudamericano Sub 19, disputado en Venezuela. Uno de los resultados clave fue superar a Brasil por 3-2 en semifinales, donde aseguró su clasificación al Mundial. Finalmente, la ‘Blanquirroja’ se quedó con el subcampeonato y obtuvo la medalla de plata tras caer ante Argentina. Si bien no logró quedarse con el título, el combinado nacional cumplió el objetivo principal de asegurar su presencia en la cita mundialista de 2027.