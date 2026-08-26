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Universitario - Alianza Lima: día, hora y dónde ver el clásico por la Liga Femenina 2026

Las dirigidas por José Letelier y Carlos Véliz se enfrentarán por cuarta ocasión en la temporada. Revisa todo sobre el partido de la fecha 7 del Torneo Clausura.

El último clásico femenino terminó con un triunfo 3-0 a favor de Universitario. Foto: Liga Femenina
El último clásico femenino terminó con un triunfo 3-0 a favor de Universitario. Foto: Liga Femenina
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Universitario y Alianza Lima vuelven a verse las caras en un decisivo partido de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Las blanquiazules, que marchan en lo más alto de la tabla de posiciones, buscarán un triunfo de visita ante su clásico rival en el Monumental.

Por su parte, las dirigidas por el chileno Carlos Véliz necesitan la victoria para reducir la ventaja que poseen las íntimas.

PUEDES VER: Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido de ida por los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2026

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Universitario se ubica en el tercer luagar de la tabla del Clausura. Foto: Universitario

Universitario se ubica en el tercer luagar de la tabla del Clausura. Foto: Universitario

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El cuarto clásico de la temporada entre Universitario y Alianza Lima se jugará este domingo 30 de agosto en el Estadio Monumental 'U' Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?

En territorio peruano, el partido por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina arrancará a las 3.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?

La transmisión del clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de Bicolor + y la señal de América TV, que cuentan con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online de La República Deportes.

PUEDES VER: Programación fecha 7 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

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Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos

Así quedaron los últimos cruces entre cremas y blanquiazules por la Liga Femenina.

  • Universitario 3-0 Alianza Lima | 4.07.26
  • Alianza Lima 1-0 Universitario | 27.06.26
  • Alianza Lima 1-3 Universitario | 17.05.26
  • Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25
  • Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25

Universitario vs Alianza Lima: entradas

Las entradas para el partido de la U en el Clausura femenino se pueden comprar en la plataforma Ticketmaster.

  • Oriente: S/12
  • Occidente central: S/30
  • Occidente lateral: S/20
  • Experiencia Leonas: S/150
  • Promo familiar crema: S/35 (4 entradas en oriente).
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