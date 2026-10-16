Selección peruana confirmó nuevo amistoso para la fecha FIFA de noviembre: la 'Bicolor' enfrentará a Bolivia en Lima

La selección peruana se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional durante la fecha FIFA de noviembre. Luego de disputar cuatro encuentros amistosos en Norteamérica, el equipo dirigido por Mano Menezes volverá a jugar en condición de local para medirse ante su similar de Bolivia, según lo confirmado por la Federación Peruana de Fútbol a través de sus redes sociales.

Mediante una publicación en sus cuentas oficiales de la 'Blanquirroja' se anunció el encuentro ante el combinado altiplánico. "¡Una vez más, juntos en casa! La Bicolor vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia en un nuevo amistoso internacional en Lima", informó la selección peruana.

Selección peruana confirmó amistoso para el mes de noviembre. Foto: La Bicolor

Selección peruana confirmó amistoso ante Bolivia para noviembre

Con este anuncio, la selección peruana aseguró un nuevo compromiso de preparación de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. De acuerdo con la información difundida, el encuentro ante Bolivia está previsto para desarrollarse el viernes 13 de noviembre, aunque la FPF todavía no ha confirmado el horario ni el estadio donde se disputará el partido.

Este enfrentamiento significará una nueva oportunidad para que Mano Menezes continúe analizando a sus futbolistas y realice ajustes en el funcionamiento del equipo nacional, que viene de una complicada gira por Norteamérica, en la que enfrentó a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia sin conseguir victorias.

¿Qué otros partidos jugaría la selección peruana en noviembre?

Además del compromiso ante Bolivia, la selección peruana tiene previsto enfrentar a Honduras el martes 17 de noviembre en Cusco, aunque todavía no ha habido un anuncio oficial. Este segundo amistoso permitiría al comando técnico de Mano Menezes evaluar el rendimiento de sus dirigidos en condiciones de altura.