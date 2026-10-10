Informe: la selección peruana cerró su travesía por Norteamérica con un alarmante retroceso futbolístico

El balance de la gira por Norteamérica de la Selección Peruana es altamente negativo y cerró con tres derrotas y un empate. Bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes, el equipo nacional evidenció serios problemas en la generación de juego, fragilidad defensiva y un alarmante sometimiento ante rivales de nivel mundialista, registrando 2 goles a favor y 9 en contra.

La expectativa por ver la evolución del elenco bicolor se transformó en preocupación. Lo que se planificó como una exigente prueba de fuego ante rivales mundialistas terminó exponiendo las grietas más profundas de un plantel que luce extraviado en lo táctico, quebrado en lo físico y muy carente de respuestas colectivas e individuales.

"Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado", dijo el estratega brasileño luego de la derrota ante Canadá. "Casi nunca conseguimos generar juego", añadió consciente de la realidad.

Una gira para el olvido

Perú ostentó estadísticas bajísimas en tenencia del balón. En la goleada sufrida frente a los Estados Unidos, la bicolor mantuvo un 31% de posesión del juego contra el 69% del elenco local. El equipo se mostró incapaz de hilar tres pases consecutivos en campo rival y careció por completo de inventiva para romper bloques defensivos sólidos. La velocidad de transiciones de las escuadras norteamericanas y el despliegue colombiano superaron de principio a fin las lentas coberturas del mediocampo y la zaga blanquirroja.

Una mirada a noviembre

La próxima ventana de partidos internacionales de la FIFA está programada del 9 al 17 de noviembre de 2026. Esta representará la última oportunidad del año para que Mano Menezes ensaye variantes tácticas antes de las competencias oficiales.

Cusco y Arequipa serían las sedes oficiales para los amistosos ante dos rivales que aún no han sido confirmados por la Federación Peruana de Fútbol: Costa Rica y Bolivia. El objetivo central del comando técnico es aclimatar y preparar a la base de futbolistas para competir bajo estas condiciones geográficas de cara a los duelos de las próximas Eliminatorias, que están proyectadas para comenzar a mediados de 2027, estimándose concretamente entre los meses de junio y septiembre. Si bien la Conmebol aún no publica el calendario oficial con fechas exactas, ya se han definido modificaciones debido a la condición de coanfitriones de Argentina, Uruguay y Paraguay.

El ciclo Menezes se encuentra en una encrucijada temprana. Aunque las críticas del entorno deportivo local han sido feroces, el estratega brasileño ratificó que mantendrá su plan de pruebas para la próxima ventana de amistosos de noviembre, la cual representará la última oportunidad del año para corregir el rumbo antes de que queden pocas respuestas para armar un equipo verdaderamente competitivo.