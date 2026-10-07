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Mano Menezes plantea un giro en la elección de rivales tras últimos resultados de la selección peruana: “Es importante empezar a ganar”

El técnico de la selección peruana hizo un balance de los cuatro amistosos disputados en Norteamérica y explicó qué criterio debería seguir la 'Bicolor' para sus próximos encuentros.

Mano Menezes hizo un balance sobre la gira de Perú en la fecha FIFA. Foto: Selección Peruana
Mano Menezes hizo un balance sobre la gira de Perú en la fecha FIFA. Foto: Selección Peruana
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La selección peruana terminó su gira por Norteamérica sin conocer de triunfos y el entrenador Mano Menezes ya piensa en los siguientes pasos de su proceso. Luego de enfrentar a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, el estratega brasileño consideró que llegó el momento de evaluar a los próximos adversarios de la 'Bicolor' con el objetivo de conseguir resultados positivos y fortalecer la confianza del equipo.

En conferencia de prensa, el técnico indicó que es necesario encontrar oponentes ante los cuales Perú pueda tener mayores posibilidades de obtener victorias. "Tenemos que empezar a elegir estratégicamente rivales que nos permitan disputar y ganarlos, porque para generar confianza en el grupo, es importante empezar a ganar", señaló Menezes tras finalizar la gira de amistosos internacionales.

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Mano Menezes plantea un giro en la elección de rivales tras últimos resultados de la selección peruana

Para Mano Menezes, empezar a sumar victorias será fundamental para generar confianza dentro de un grupo que todavía se encuentra en desarrollo. Bajo esa premisa, sostuvo que enfrentar constantemente a selecciones de máxima exigencia no necesariamente será la única prioridad durante esta etapa. "La victoria es importante en la construcción de un proyecto. No se construye un equipo solo con derrotas", explicó el estratega.

Tras la última derrota ante Colombia, Menezes destacó el rendimiento mostrado durante buena parte del encuentro. A su consideración, Perú logró controlar al cuadro 'cafetero' en el primer tiempo y prácticamente no concedió situaciones claras de peligro. "No le permitimos casi nada a Colombia, no dispararon ni una sola vez a nuestra portería. Eso es lo que nos llevamos en el balance general", mencionó.

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¿Cómo le fue a la selección peruana en la fecha FIFA 2026?

El saldo de los cuatro amistosos internacionales por fecha FIFA fue adverso para la 'Bicolor'. La selección peruana registró tres derrotas: ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0). El único resultado positivo fue el empate a uno contra el combinado de México.

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