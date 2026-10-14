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Universitario - Deportivo Soan: fecha, hora y canal de TV para ver el debut de las 'Pumas' en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

Los equipos de Universitario y Deportivo Soan se enfrentarán en el Polideportivo Lucha Fuentes en uno de los duelos más atractivos de la primera fecha en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.

Universitario y Deportivo Soan se enfrentan en el Polideportivo Lucha Fuentes. Foto: Universitario Vóley/Deportivo Soan/composición LR
Universitario y Deportivo Soan se enfrentan en el Polideportivo Lucha Fuentes. Foto: Universitario Vóley/Deportivo Soan/composición LR
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Universitario busca iniciar con pie derecho su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Las 'Pumas' enfrentarán a Deportivo Soan en el Polideportivo Lucha Fuentes por la primera fecha del campeonato. Luego de haber llegado hasta semifinales en la última temporada, el cuadro crema tiene el objetivo de superar lo hecho en la campaña anterior, considerando el gran plantel que ha armado.

Las dirigidas por Francisco Hervás llegan a este duelo tras haber participado en la Copa Brasilia y luego de su presentación ante su público en la Noche de las Pumas. En cuanto a Deportivo Soan, las 'Panteras' mostraron un gran rendimiento en la temporada anterior, llegando hasta la etapa de cuartos de final y ahora, buscarán dar la sorpresa ante uno de los candidatos a ganar el torneo.

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¿Cuándo juega Universitario - Deportivo Soan?

El partido entre Universitario y Deportivo Soan, correspondiente a la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Universitario - Deportivo Soan?

El encuentro entre Universitario y Deportivo Soan iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario - Deportivo Soan?

La cobertura del encuentro entre Universitario y Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

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Entradas del partido Universitario - Deportivo Soan

La comercialización de las entradas para el encuentro entre Universitario y Deportivo Soan se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.

  • General Sur: 25 soles
  • General Norte: 25 soles
  • General Oriente: 25 soles
  • General Occidente: 25 soles
  • Sur Preferente: 30 soles
  • Norte Preferente: 30 soles
  • Oriente Preferente: 45 soles
  • Occidente Preferente: 45 soles

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