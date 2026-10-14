Universitario - Palmeiras: a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026

La primera jornada de la Copa Libertadores Femenina tendrá como uno de los principales atractivos el partido Universitario vs Palmeiras. El cotejo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo del canal oficial de YouTube del torneo.

Luego de haber ganado el Torneo Clausura 2025 en la Liga Femenina, Universitario aseguró su presencia en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina. La última vez que la ‘Leonas’ participaron en el certamen fue en el año 2023, donde disputaron la fase de grupos sin haber sumado algún triunfo.

¿A qué hora juega Universitario - Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina?

En territorio peruano, el choque entre Universitario y Palmeiras podrá seguirse a partir de las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (viernes 16/10)

¿Dónde ver Universitario - Palmeiras?

La transmisión del partido entre cremas y brasileñas estará a cargo del canal de YouTube de la Copa Libertadores.

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