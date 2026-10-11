Manchester City - PSG: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League

Manchester City y PSG son candidatos para ganar la presente edición de la Champions Legue. Foto: composición LR/Manchester City/PSG

Manchester City y PSG son candidatos para ganar la presente edición de la Champions Legue. Foto: composición LR/Manchester City/PSG

La segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 nos tiene preparados grandes partidos. Uno de los duelos más atractivos tendrá como protagonistas a Manchester City y PSG. Ambos equipos son considerados candidatos para llevarse el trofeo en la presente temporada.

El vigente campeón del certamen, que no tuvo un buen inicio de temporada, espera sumar en su visita al gigante británico. Ambos equipos ganaron sus respectivos duelos de la primera fecha.

¿Cuándo se juega el partido Manchester City - PSG?

El duelo entre Manchester City y PSG por la fecha 2 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 14 de setiembre en el Etihad Stadium (Inglaterra).

¿A qué hora juega Manchester City - PSG por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Enzo Maresca y Luis Enrique podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester City - PSG?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

Historial Manchester City - PSG: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco encuentros más recientes entre ambos clubes en Champions League .