Atlético de Madrid - Manchester United: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la fecha 2 de la Champions League

Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT

Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT

Este martes vuelven los partidos por la fase de liga en la Champions League 2026-27 con grandes encuentros. Entre los duelos más llamativos de la segunda fecha está el duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United. El conjunto 'colchonero' es uno de los animadores del torneo al igual que el cuadro inglés que espera realizar una gran campaña.

Los dirigidos por Diego Simeone recibirán a Manchester United con la misión de sumar su primer triunfo en el torneo. En la jornada pasada, Atlético de Madrid cayó 2-1 ante Liverpool, mientras que el conjunto inglés hizo lo propio y goleó 4-0 a Sabah Baku.

¿Cuándo se juega el partido Atlético de Madrid - Manchester United?

El duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United por la fecha 2 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 13 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano, en España.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid - Manchester United por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Atlético de Madrid y Manchester United podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético de Madrid - Manchester United?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN

Historial Atlético de Madrid - Manchester United: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos encuentros oficiales entre ambos clubes.