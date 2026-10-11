Atlético de Madrid - Manchester United: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la fecha 2 de la Champions League
Los equipos de Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentarán en un partidazo por la segunda jornada de la fase de liga en la Champions League.
Este martes vuelven los partidos por la fase de liga en la Champions League 2026-27 con grandes encuentros. Entre los duelos más llamativos de la segunda fecha está el duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United. El conjunto 'colchonero' es uno de los animadores del torneo al igual que el cuadro inglés que espera realizar una gran campaña.
Los dirigidos por Diego Simeone recibirán a Manchester United con la misión de sumar su primer triunfo en el torneo. En la jornada pasada, Atlético de Madrid cayó 2-1 ante Liverpool, mientras que el conjunto inglés hizo lo propio y goleó 4-0 a Sabah Baku.
¿Cuándo se juega el partido Atlético de Madrid - Manchester United?
El duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United por la fecha 2 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 13 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano, en España.
- Real Madrid - Roma: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League
- Barcelona - Galatasaray: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League
¿A qué hora juega Atlético de Madrid - Manchester United por la Champions League?
En territorio peruano, el choque entre los equipos de Atlético de Madrid y Manchester United podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Atlético de Madrid - Manchester United?
La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Sudamérica: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT Sports
- Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
Historial Atlético de Madrid - Manchester United: últimos partidos
Estos son los resultados de los únicos encuentros oficiales entre ambos clubes.
- Manchester United 0-1 Atlético de Madrid | 15.03.22 | Champions League
- Atlético de Madrid 1-1 Manchester United | 23.02.22 | Champions League