Barcelona vs Galatasaray EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2026
El partido por la segunda jornada de la Champions League entre Barcelona y Galatasaray se llevará a cabo en el estadio Rams Park, ubicado en Turquía.
Barcelona vs Galatasaray EN VIVO juegan HOY martes 13 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Rams Park, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la goleada por 5-1 ante Feyenoord, el conjunto dirigido por Hansi Flick deberá visitar a Galatasaray por la segunda fecha de la Champions League. En cuanto al cuadro turco, cayó 3-1 ante Sporting CP en la primera jornada del torneo europeo y buscará el triunfo ante los españoles teniendo en cuenta que jugará con el público a su favor.
Horarios por país del partido Barcelona vs Galatasaray
El duelo entre Barcelona y Galatasaray se disputará este martes 13 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
- Atlético de Madrid - Manchester United: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la fecha 2 de la Champions League
- Real Madrid - Roma: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Canal para ver Barcelona vs Galatasaray
El partido entre Barcelona y Galatasaray, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.
Estadio donde se juega el partido Barcelona vs Galatasaray
Barcelona y Galatasaray disputarán este encuentro en el estadio Rams Park. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 53.000 espectadores.
Pronóstico de Barcelona vs Galatasaray
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Galatasaray.
- Betsson: gana Barcelona (1,29), empate (5,95), gana Galatasaray (9,90)
- Betano: gana Barcelona (1,30), empate (7,10), gana Galatasaray (8,75)
- Bet365: gana Barcelona (1,25), empate (7,00), gana Galatasaray (9,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,30), empate (7,06), gana Galatasaray (9,55)
- Caliente: gana Barcelona (1,29), empate (7,10), gana Galatasaray (8,25)
- Doradobet: gana Barcelona (1,28), empate (6,66), gana Galatasaray (8,00).
Alineaciones Barcelona vs Galatasaray: posibles formaciones
- Barcelona: García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Rodri, Fermín, Pedri; Yamal, Adeyemi y Jesus.
- Galatasaray: Cakir; Yilmaz, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Akgun, Leao, Batrakov y Osimhen.
Últimos partidos de Barcelona
- Barcelona 3-0 Getafe | 10.10.26
- Sevilla 1-3 Barcelona | 19.09.26
- Barcelona 7-2 R. Racing Club | 16.09.26
- Levante 2-4 Barcelona | 13.09.26
- Barcelona 5-1 Feyenoord | 9.09.26
Últimos partidos de Galatasaray
- Galatasaray 3-1 Kasimpasa | 9.10.26
- Trabzonspor 4-0 Galatasaray | 19.09.26
- Galatasaray 1-0 Kocaelispor | 13.09.26
- Sporting CP 3-1 Galatasaray | 9.09.26
- Basaksehir 2-3 Galatasaray | 4.09.26