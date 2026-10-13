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Deportes

Barcelona vs Galatasaray EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Champions League 2026

El partido por la segunda jornada de la Champions League entre Barcelona y Galatasaray se llevará a cabo en el estadio Rams Park, ubicado en Turquía.

Barcelona y Galatasaray se enfrentan en Turquía por la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
Barcelona y Galatasaray se enfrentan en Turquía por la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
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Barcelona vs Galatasaray EN VIVO juegan HOY martes 13 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Rams Park, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la goleada por 5-1 ante Feyenoord, el conjunto dirigido por Hansi Flick deberá visitar a Galatasaray por la segunda fecha de la Champions League. En cuanto al cuadro turco, cayó 3-1 ante Sporting CP en la primera jornada del torneo europeo y buscará el triunfo ante los españoles teniendo en cuenta que jugará con el público a su favor.

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Horarios por país del partido Barcelona vs Galatasaray

El duelo entre Barcelona y Galatasaray se disputará este martes 13 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Galatasaray

El partido entre Barcelona y Galatasaray, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Estadio donde se juega el partido Barcelona vs Galatasaray

Barcelona y Galatasaray disputarán este encuentro en el estadio Rams Park. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 53.000 espectadores.

Pronóstico de Barcelona vs Galatasaray

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Galatasaray.

  • Betsson: gana Barcelona (1,29), empate (5,95), gana Galatasaray (9,90)
  • Betano: gana Barcelona (1,30), empate (7,10), gana Galatasaray (8,75)
  • Bet365: gana Barcelona (1,25), empate (7,00), gana Galatasaray (9,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,30), empate (7,06), gana Galatasaray (9,55)
  • Caliente: gana Barcelona (1,29), empate (7,10), gana Galatasaray (8,25)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,28), empate (6,66), gana Galatasaray (8,00).
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Alineaciones Barcelona vs Galatasaray: posibles formaciones

  • Barcelona: García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Rodri, Fermín, Pedri; Yamal, Adeyemi y Jesus.
  • Galatasaray: Cakir; Yilmaz, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Akgun, Leao, Batrakov y Osimhen.

Últimos partidos de Barcelona

  • Barcelona 3-0 Getafe | 10.10.26
  • Sevilla 1-3 Barcelona | 19.09.26
  • Barcelona 7-2 R. Racing Club | 16.09.26
  • Levante 2-4 Barcelona | 13.09.26
  • Barcelona 5-1 Feyenoord | 9.09.26

Últimos partidos de Galatasaray

  • Galatasaray 3-1 Kasimpasa | 9.10.26
  • Trabzonspor 4-0 Galatasaray | 19.09.26
  • Galatasaray 1-0 Kocaelispor | 13.09.26
  • Sporting CP 3-1 Galatasaray | 9.09.26
  • Basaksehir 2-3 Galatasaray | 4.09.26

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