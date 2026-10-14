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[EN VIVO] Manchester City vs PSG HOY: a qué hora y dónde ver partido por la UEFA Champions League 2026-27

El duelo entre ingleses y franceses es uno de los más atractivos de la segunda fecha de la UEFA Champions League. Revisa el pronóstico y dónde ver el Manchester City - PSG.

Manchester City y PSG son candidatos para ganar la Champions League. Foto: composición LR/AFP/PSG
Manchester City y PSG son candidatos para ganar la Champions League. Foto: composición LR/AFP/PSG
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¿Dónde ver Manchester City vs PSG EN VIVO? | Ambos equipos juegan en el Etihad Stadium por la segunda jornada de la UEFA Champions League. El duelo empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2; Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

El Manchester City, ahora dirigido por Enzo Maresca, llega en un estado de forma espectacular tras golear 0-3 al Liverpool y encadenar un inicio perfecto en la Premier League, mientras que el PSG de Luis Enrique, actual bicampeón de Europa, logró una contundente victoria por 6-1 ante el Slovan de Bratislava en la jornada inaugural de la Champions League.

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¿A qué hora juega Manchester City vs PSG?

En Perú, el Manchester City vs PSG se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester City vs PSG HOY?

La transmisión del partido entre ingleses y franceses por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN 2 en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Argentina: Fox Sports
  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: SBT, TNT
  • Chile: ESPN 5
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: ESPN 2
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: HBO max
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: DAZN
  • España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Manchester City vs PSG online gratis?

Si deseas ver Manchester City vs PSG online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

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Manchester City vs PSG: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un favoritismo para PSG, vigente bicampeón del torneo.

  • Betsson: gana Manchester City (2,15), empate (3,95), gana PSG (3,10)
  • Betano: gana Manchester City (2,22), empate (4,05), gana PSG (3,05)
  • Bet365: gana Manchester City (2,15), empate (3,90), gana PSG (3,00)
  • 1XBet: gana Manchester City (2,23), empate (4,11), gana PSG (3,09)
  • Coolbet: gana Manchester City (2,20), empate (4,00), gana PSG (2,98)
  • Doradobet: gana Manchester City (2,14), empate (4,00), gana PSG (3,00).

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