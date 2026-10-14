[EN VIVO] Manchester City vs PSG HOY: a qué hora y dónde ver partido por la UEFA Champions League 2026-27
El duelo entre ingleses y franceses es uno de los más atractivos de la segunda fecha de la UEFA Champions League. Revisa el pronóstico y dónde ver el Manchester City - PSG.
¿Dónde ver Manchester City vs PSG EN VIVO? | Ambos equipos juegan en el Etihad Stadium por la segunda jornada de la UEFA Champions League. El duelo empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2; Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.
El Manchester City, ahora dirigido por Enzo Maresca, llega en un estado de forma espectacular tras golear 0-3 al Liverpool y encadenar un inicio perfecto en la Premier League, mientras que el PSG de Luis Enrique, actual bicampeón de Europa, logró una contundente victoria por 6-1 ante el Slovan de Bratislava en la jornada inaugural de la Champions League.
¿A qué hora juega Manchester City vs PSG?
En Perú, el Manchester City vs PSG se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
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- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Manchester City vs PSG HOY?
La transmisión del partido entre ingleses y franceses por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN 2 en Sudamérica (excepto Brasil).
- Argentina: Fox Sports
- Bolivia: ESPN 2
- Brasil: SBT, TNT
- Chile: ESPN 5
- Colombia: ESPN 2
- Costa Rica: ESPN 2
- Ecuador: ESPN 2
- México: HBO max
- Paraguay: ESPN 2
- Perú: ESPN 2
- Uruguay: ESPN 2
- Venezuela: ESPN 2
- Estados Unidos: DAZN
- España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.
¿Dónde ver Manchester City vs PSG online gratis?
Si deseas ver Manchester City vs PSG online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Manchester City vs PSG: pronóstico
Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un favoritismo para PSG, vigente bicampeón del torneo.
- Betsson: gana Manchester City (2,15), empate (3,95), gana PSG (3,10)
- Betano: gana Manchester City (2,22), empate (4,05), gana PSG (3,05)
- Bet365: gana Manchester City (2,15), empate (3,90), gana PSG (3,00)
- 1XBet: gana Manchester City (2,23), empate (4,11), gana PSG (3,09)
- Coolbet: gana Manchester City (2,20), empate (4,00), gana PSG (2,98)
- Doradobet: gana Manchester City (2,14), empate (4,00), gana PSG (3,00).