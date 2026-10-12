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Deportes

¿Qué partidos hay hoy, lunes 12 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los distintos torneos europeos.

Sevilla, Newcastle United y Carlos Mannucci juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Premier League/Liga 2/composición LR
Sevilla, Newcastle United y Carlos Mannucci juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Premier League/Liga 2/composición LR
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Los partidos del lunes 12 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en la Liga 2 de Perú y en los distintos torneos de Europa. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes sigue la acción de la jornada en la Liga 2 peruana. El duelo más atractivo del día será el enfrentamiento entre Carlos Mannucci y Alianza Huánuco. De igual forma, se juegan los campeonatos europeos en países como España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

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Partido de la Liga 2 de Perú HOY

  • Pirata vs Minas
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Sport Huancayo 2 vs Llacuabamba
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Unión Comercio vs Ayacucho
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Carlos Mannucci vs Alianza Huánuco
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Levante vs Sevilla
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Coventry vs Newcastle United
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Atalanta vs Venezia
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Torino vs Udinese
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Famalicao vs Alverca
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Lanús vs Vélez Sarsfield
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Gimnasia Mendoza vs Newell’s
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • GV San José vs Guabirá
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Always Ready vs Independiente
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Coritiba vs Botafogo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Chapecoense vs Athletico-PR
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Bragantino vs Cruzeiro
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Universidad de Chile vs Ñublense
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • 2 de Mayo vs S. Ameliano
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Nacional Asunción vs Recoleta
  • Hora: 5.20 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

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