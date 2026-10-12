¿Qué partidos hay hoy, lunes 12 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del lunes 12 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en la Liga 2 de Perú y en los distintos torneos de Europa. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes sigue la acción de la jornada en la Liga 2 peruana. El duelo más atractivo del día será el enfrentamiento entre Carlos Mannucci y Alianza Huánuco. De igual forma, se juegan los campeonatos europeos en países como España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

Partido de la Liga 2 de Perú HOY

Pirata vs Minas

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Sport Huancayo 2 vs Llacuabamba

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Unión Comercio vs Ayacucho

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Carlos Mannucci vs Alianza Huánuco

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

Levante vs Sevilla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Coventry vs Newcastle United

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Atalanta vs Venezia

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Torino vs Udinese

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Famalicao vs Alverca

Hora: 2.15 p. m.

Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Lanús vs Vélez Sarsfield

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Gimnasia Mendoza vs Newell’s

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

GV San José vs Guabirá

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Always Ready vs Independiente

Hora: 4.15 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Coritiba vs Botafogo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: SporTV

Chapecoense vs Athletico-PR

Hora: 5.30 p. m.

Canal: SporTV

Bragantino vs Cruzeiro

Hora: 7.00 p. m.

Canal: SporTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

Universidad de Chile vs Ñublense

Hora: 3.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY