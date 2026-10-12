¿Qué partidos hay hoy, lunes 12 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los distintos torneos europeos.
Sevilla, Newcastle United y Carlos Mannucci juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Premier League/Liga 2/composición LR
Los partidos del lunes 12 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en la Liga 2 de Perú y en los distintos torneos de Europa. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este lunes sigue la acción de la jornada en la Liga 2 peruana. El duelo más atractivo del día será el enfrentamiento entre Carlos Mannucci y Alianza Huánuco. De igual forma, se juegan los campeonatos europeos en países como España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.
Partido de la Liga 2 de Perú HOY
- Pirata vs Minas
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Sport Huancayo 2 vs Llacuabamba
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Unión Comercio vs Ayacucho
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Carlos Mannucci vs Alianza Huánuco
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de LaLiga de España HOY
- Levante vs Sevilla
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Coventry vs Newcastle United
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Atalanta vs Venezia
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Torino vs Udinese
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Famalicao vs Alverca
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: DSports
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Lanús vs Vélez Sarsfield
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Gimnasia Mendoza vs Newell’s
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- GV San José vs Guabirá
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Always Ready vs Independiente
- Hora: 4.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Coritiba vs Botafogo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: SporTV
- Chapecoense vs Athletico-PR
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Bragantino vs Cruzeiro
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Universidad de Chile vs Ñublense
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- 2 de Mayo vs S. Ameliano
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Nacional Asunción vs Recoleta
- Hora: 5.20 p. m.
- Canal: Tigo Sports