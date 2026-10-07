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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Liga 2 peruana y en los torneos sudamericanos.

Estudiantil CNI, Universidad de Chile y Sao Paulo juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 2/Liga de Chile/Brasileirao/composición LR
Estudiantil CNI, Universidad de Chile y Sao Paulo juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 2/Liga de Chile/Brasileirao/composición LR
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Los partidos del miércoles 7 de octubre incluyen encuentros en la Liga 2 de Perú y de torneos sudamericanos en una semana donde las selecciones nacionales tuvieron acción por la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este miércoles continúan los duelos por el Grupo de Ascenso y Descenso en la Liga 2 peruana. Entre los cotejos más destacados están los encuentros Llacuabamba vs Comerciantes y Estudiantil CNI vs César Vallejo. De igual forma, en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela se siguen disputando sus respectivas ligas.

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Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Academia Cantolao vs Santos
  • Hora: 10.45 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Llacuabamba vs Comerciantes
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Sport Huancayo 2 vs ADA Jaén
  • Hora: 1.30 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Estudiantil CNI vs Universidad César Vallejo
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Independiente vs GV San José
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Guabirá vs The Strongest
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Bragantino vs Mirassol
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Internacional vs Corinthians
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Remo vs Grêmio
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Vitória vs Chapecoense
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Botafogo vs Vasco
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Cruzeiro vs Sao Paulo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos de la Copa de Chile HOY

  • Antofagasta vs Universidad de Chile
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Coquimbo vs Cobreloa
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

  • Cerrito vs Wanderers
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: VTV++
  • Plaza Colonia vs Juventud
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: VTV++

Partidos de la Copa de Venezuela HOY

  • Miranda vs Ávila
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Mineros vs Monagas
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Rayo Zuliano vs Lara
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Zamora vs Atlético Barinas
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Ureña vs Trujillanos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Caracas vs Yaracuyanos
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Dynamo Puerto vs Bolívar
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Barquisimeto vs Aragua
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: FUTVE

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