Partidos de hoy, miércoles 7 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Liga 2 peruana y en los torneos sudamericanos.
Los partidos del miércoles 7 de octubre incluyen encuentros en la Liga 2 de Perú y de torneos sudamericanos en una semana donde las selecciones nacionales tuvieron acción por la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este miércoles continúan los duelos por el Grupo de Ascenso y Descenso en la Liga 2 peruana. Entre los cotejos más destacados están los encuentros Llacuabamba vs Comerciantes y Estudiantil CNI vs César Vallejo. De igual forma, en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela se siguen disputando sus respectivas ligas.
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Academia Cantolao vs Santos
- Hora: 10.45 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Llacuabamba vs Comerciantes
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Sport Huancayo 2 vs ADA Jaén
- Hora: 1.30 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Estudiantil CNI vs Universidad César Vallejo
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Independiente vs GV San José
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Guabirá vs The Strongest
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Oriente Petrolero vs Universitario de Vinto
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Bragantino vs Mirassol
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Internacional vs Corinthians
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Remo vs Grêmio
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Vitória vs Chapecoense
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV
- Botafogo vs Vasco
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Cruzeiro vs Sao Paulo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos de la Copa de Chile HOY
- Antofagasta vs Universidad de Chile
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Coquimbo vs Cobreloa
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Copa de Uruguay HOY
- Cerrito vs Wanderers
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: VTV++
- Plaza Colonia vs Juventud
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: VTV++
Partidos de la Copa de Venezuela HOY
- Miranda vs Ávila
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Mineros vs Monagas
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: FUTVE
- Rayo Zuliano vs Lara
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: FUTVE
- Zamora vs Atlético Barinas
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: FUTVE
- Ureña vs Trujillanos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Caracas vs Yaracuyanos
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Dynamo Puerto vs Bolívar
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Barquisimeto vs Aragua
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: FUTVE