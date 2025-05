Bruno Cavassa es un periodista deportivo peruano que tiene 57 años y cuenta con más de tres décadas de trayectoria en los medios de comunicación. Es reconocido por su estilo cercano y su pasión por el fútbol. Es una figura destacada en la televisión peruana desde los años 90 y recientemente, exactamente en febrero de 2025, se convirtió en padre por segunda vez, junto a su esposa Carmen Gloria de Fátima Rodríguez, quien es 21 años menor que él. La pareja siempre aguardó con entusiasmo la llegada de su hija, Colomba.

Sin embargo, en medio de esta alegría personal, según contó Bruno Cavassa al programa de streaming 'Ouke', coincidió con su salida de 'A Presión', programa de Péter Arévalo, mejor conocido como Mr. Peet. "Esperaba una llamada que aunque sea me dijera que 'no gastes mucho, porque no vas a estar'", declaró.

¿Cómo fue la salida de Bruno Cavassa en 'A Presión'?

Cavassa vivió una salida inesperada del programa 'A Presión', donde era uno de los panelistas principales. En una entrevista reciente, el periodista compartió su experiencia al respecto. Según sus declaraciones, nunca recibió una comunicación directa de parte de Mr. Peet, conductor del programa, que le informara que ya no continuaría en el equipo.

Fue él quien tuvo que contactar a Mr. Peet para conocer su situación. Cavassa expresó su sorpresa por la falta de aviso, sobre todo porque estaba a punto de convertirse en padre. "Yo lo tuve que llamar para decirle '¿cuándo arrancamos?'", mencionó.

Bruno Cavassa y Mr. Peet formaron parte del elenco principal de 'A Presión'. Foto: Composición LR/ Facebook/ YouTube

Mr. Peet le responde a Bruno Cavassa

Por otro lado, Mr. Peet respondió a las declaraciones de Cavassa, afirmando que tiene la conciencia tranquila respecto a la salida del periodista. Negó haber ofrecido su puesto a Pedro García, como se había especulado, y defendió su derecho a realizar cambios en el programa según lo considere necesario. "Yo le dije a Bruno, tengo otro proyecto, pero voy a hacer cambios en 'A Presión'", contó el periodista en su programa.

¿Quién es Mr Peet?

Mr. Peet es el seudónimo de Peter Sebastián Arévalo González, un reconocido narrador, locutor y comentarista deportivo peruano nacido el 19 de octubre de 1969 en Lima. Es ampliamente conocido por su estilo irreverente y carismático, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales. A lo largo de su carrera, Arévalo ha trabajado en diversas emisoras radiales y canales de televisión. Actualmente es narrador en Liga 1 Max y conduce programas de YouTube como 'A Presión'.