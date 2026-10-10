Partidos de hoy EN VIVO, sábado 10 de octubre: hora, canal TV y dónde ver transmisión
Sigue todos los partidos de hoy EN VIVO, sábado 10 de octubre, con horarios, canales de TV, resultados y la programación completa del fútbol nacional e internacional.
Este sábado 10 de octubre, la emoción del fútbol continúa con una intensa jornada de partidos en distintas ligas y competiciones del mundo. Revisa la programación completa de encuentros EN VIVO, con horarios, canales de transmisión y todas las incidencias para no perderte ningún detalle de tus equipos favoritos.
Partidos de hoy en la Liga 1 2026
ADT vs FC Cajamarca
- Hora: 13:00
- Canal: L1 MAX
Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II
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- Hora: 15:30
- Canal: L1 MAX
Universitario vs FBC Melgar
- Hora: 19:00
- Canal: L1 MAX
Partidos de hoy en Premier League
Arsenal vs Leeds United
- Hora: 6:30
- Canal: ESPN
Aston Villa vs Brentford
- Hora: 9:00
- Canal: Disney+
Chelsea vs Bournemouth
- Hora: 9:00
- Canal: ESPN
Ipswich Town vs Fulham
- Hora: 9:00
- Canal: Diney+
Sunderland vs Brighton
- Hora: 9:00
- Canal: Disney+
Manchester United vs Tottenham
- Hora: 11:30
- Canal: ESPN
Partidos de hoy en LaLiga
Rayo Vallecano vs Athletic Club
- Hora: 7:00
- Canal: Disney+
Deportivo Alavés vs Atlético Madrid
- Hora: 9:15
- Canal: ESPN2
Barcelona vs Getafe
- Hora: 11:30
- Canal: ESPN2
Real Madrid vs Villarreal
- Hora: 14:00
- Canal: DSports
Partidos de hoy en la Serie A
Genoa vs Fiorentina
- Hora: 8:00
- Canal: Disney+
Inter vs Parma
- Hora: 11:00
- Canal: Disney+
Napoli vs Frosinone
- Hora: 13:45
- Canal: ESPN2
Partidos de hoy en la Bundesliga
Augsburg vs Bayern München
- Hora: 8:30
- Canal: Disney+
Hoffenheim vs Hamburger SV
- Hora: 8:30
- Canal: Disney+
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
- Hora: 8:30
- Canal: Disney+
Paderborn vs Stuttgart
- Hora: 8:30
- Canal: Disney+
Union Berlin vs Elversberg
- Hora: 8:30
- Canal: Disney+
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
- Hora: 8:30
- Canal: Disney+
Partidos de hoy en la Ligue 1
Lille vs Le Havre
- Hora: 10:15
- Canal: Disney+
Brest vs Angers SCO
- Hora: 13:45
- Canal: Disney+
Lorient vs Paris
- Hora: 13:45
- Canal: Disney+
Monaco vs Toulouse
- Hora: 13:45
- Canal: Disney+
PSG vs Le Mans
- Hora: 13:45
- Canal: Disney+
Partidos de hoy en la Liga Argentina
Barracas Central vs Huracán
- Hora: 13:45
- Canal: ESPN Argentina
Central Córdoba SdE vs Estudiantes
- Hora: 15:00
- Canal: TNT Sports
Tigre vs Banfield
- Hora: 17:15
- Canal: TNT Sports
River Plate vs Estudiantes Río Cuarto
- Hora: 19:30
- Canal: ESPN3
Partidos de hoy en el Brasileirao
Vasco da Gama vs Remo
- Hora: 16:00
- Canal: Premiere
São Paulo vs Vitória
- Hora: 19:00
- Canal: SporTV
Partidos de hoy en Primera División de Chile
Cobresal vs Univ. Concepción
- Hora: 13:00
- Canal: TNT Sports
Huachipato vs O'Higgins
- Hora: 15:30
- Canal: Max Chile
Universidad Católica vs Audax Italiano
- Hora: 18:00
- Canal: Max Chile
Partidos de hoy en Primera A Colombia
Deportivo Pereira vs Deportivo Cali
- Hora: 15:30
- Canal: RCN Nuestra Tele
Junior vs Inter Bogotá
- Hora: 18:10
- Canal: RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy en la MLS
Toronto FC vs CF Montréal
- Hora: 12:00
- Canal: Apple TV
Chicago Fire vs New York City
- Hora: 13:30
- Canal: Apple TV
Atlanta United vs Cincinnati
- Hora: 18:30
- Canal: Apple TV
Inter Miami vs DC United
- Hora: 18:30
- Canal: Apple TV
Orlando City SC vs Columbus Crew
- Hora: 18:30
- Canal: Apple TV
Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps
- Hora: 21:30
- Canal: Apple TV