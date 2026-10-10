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Deportes

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 10 de octubre: hora, canal TV y dónde ver transmisión

Sigue todos los partidos de hoy EN VIVO, sábado 10 de octubre, con horarios, canales de TV, resultados y la programación completa del fútbol nacional e internacional.

Programación completa de los partidos que se disputarán este sábado 10 de octubre
Programación completa de los partidos que se disputarán este sábado 10 de octubreFOTO: La República
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Este sábado 10 de octubre, la emoción del fútbol continúa con una intensa jornada de partidos en distintas ligas y competiciones del mundo. Revisa la programación completa de encuentros EN VIVO, con horarios, canales de transmisión y todas las incidencias para no perderte ningún detalle de tus equipos favoritos.

Partidos de hoy en la Liga 1 2026

ADT vs FC Cajamarca

  • Hora: 13:00
  • Canal: L1 MAX

Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II

  • Hora: 15:30
  • Canal: L1 MAX

Universitario vs FBC Melgar

  • Hora: 19:00
  • Canal: L1 MAX

Partidos de hoy en Premier League

Arsenal vs Leeds United

  • Hora: 6:30
  • Canal: ESPN

Aston Villa vs Brentford

  • Hora: 9:00
  • Canal: Disney+

Chelsea vs Bournemouth

  • Hora: 9:00
  • Canal: ESPN

Ipswich Town vs Fulham

  • Hora: 9:00
  • Canal: Diney+

Sunderland vs Brighton

  • Hora: 9:00
  • Canal: Disney+

Manchester United vs Tottenham

  • Hora: 11:30
  • Canal: ESPN

Partidos de hoy en LaLiga

Rayo Vallecano vs Athletic Club

  • Hora: 7:00
  • Canal: Disney+

Deportivo Alavés vs Atlético Madrid

  • Hora: 9:15
  • Canal: ESPN2

Barcelona vs Getafe

  • Hora: 11:30
  • Canal: ESPN2

Real Madrid vs Villarreal

  • Hora: 14:00
  • Canal: DSports

Partidos de hoy en la Serie A

Genoa vs Fiorentina

  • Hora: 8:00
  • Canal: Disney+

Inter vs Parma

  • Hora: 11:00
  • Canal: Disney+

Napoli vs Frosinone

  • Hora: 13:45
  • Canal: ESPN2

Partidos de hoy en la Bundesliga

Augsburg vs Bayern München

  • Hora: 8:30
  • Canal: Disney+

Hoffenheim vs Hamburger SV

  • Hora: 8:30
  • Canal: Disney+

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen

  • Hora: 8:30
  • Canal: Disney+

Paderborn vs Stuttgart

  • Hora: 8:30
  • Canal: Disney+

Union Berlin vs Elversberg

  • Hora: 8:30
  • Canal: Disney+

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

  • Hora: 8:30
  • Canal: Disney+

Partidos de hoy en la Ligue 1

Lille vs Le Havre

  • Hora: 10:15
  • Canal: Disney+

Brest vs Angers SCO

  • Hora: 13:45
  • Canal: Disney+

Lorient vs Paris

  • Hora: 13:45
  • Canal: Disney+

Monaco vs Toulouse

  • Hora: 13:45
  • Canal: Disney+

PSG vs Le Mans

  • Hora: 13:45
  • Canal: Disney+

Partidos de hoy en la Liga Argentina

Barracas Central vs Huracán

  • Hora: 13:45
  • Canal: ESPN Argentina

Central Córdoba SdE vs Estudiantes

  • Hora: 15:00
  • Canal: TNT Sports

Tigre vs Banfield

  • Hora: 17:15
  • Canal: TNT Sports

River Plate vs Estudiantes Río Cuarto

  • Hora: 19:30
  • Canal: ESPN3

Partidos de hoy en el Brasileirao

Vasco da Gama vs Remo

  • Hora: 16:00
  • Canal: Premiere

São Paulo vs Vitória

  • Hora: 19:00
  • Canal: SporTV

Partidos de hoy en Primera División de Chile

Cobresal vs Univ. Concepción

  • Hora: 13:00
  • Canal: TNT Sports

Huachipato vs O'Higgins

  • Hora: 15:30
  • Canal: Max Chile

Universidad Católica vs Audax Italiano

  • Hora: 18:00
  • Canal: Max Chile

Partidos de hoy en Primera A Colombia

Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

  • Hora: 15:30
  • Canal: RCN Nuestra Tele

Junior vs Inter Bogotá

  • Hora: 18:10
  • Canal: RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy en la MLS

Toronto FC vs CF Montréal

  • Hora: 12:00
  • Canal: Apple TV

Chicago Fire vs New York City

  • Hora: 13:30
  • Canal: Apple TV

Atlanta United vs Cincinnati

  • Hora: 18:30
  • Canal: Apple TV

Inter Miami vs DC United

  • Hora: 18:30
  • Canal: Apple TV

Orlando City SC vs Columbus Crew

  • Hora: 18:30
  • Canal: Apple TV

Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps

  • Hora: 21:30
  • Canal: Apple TV

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