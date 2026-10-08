¿Qué partidos hay hoy, jueves 8 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del jueves 8 de octubre incluyen encuentros de nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y con la continuación de la definición del campeonato en Liga 2 de Perú. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este jueves inicia la fecha 11 en el Torneo Clausura. CD Moquegua enfrenta a Cienciano, mientras que Atlético Grau recibe a Los Chankas en el arranque de la jornada. De igual forma continúan los duelos por el Grupo de Ascenso y Descenso en la Liga 2 peruana. El equipo de Tacna Heroica se mide ante el conjunto del Carlos Mannucci en el único partido del día por la segunda división.

Partido de la Liga 1 de Perú HOY

CD Moquegua vs Cienciano

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Atlético Grau vs Los Chankas

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Tacna Heroica vs Carlos Mannucci

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

Always Ready vs Nacional Potosí

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Blooming vs Bolívar

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Santos vs Flamengo

Hora: 5.30 p. m.

Canal: SporTV

Athletico-PR vs Atlético-MG

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Fluminense vs Coritiba

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TV Globo

Palmeiras vs Bahía

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TV Globo

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY