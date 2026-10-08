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Deportes

¿Qué partidos hay hoy, jueves 8 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y por la Liga 2 de Perú.

Atlético Nacional, Atlético Grau y Palmeiras juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: DIMAYOR/Liga 1/Brasileirao/composición LR
Atlético Nacional, Atlético Grau y Palmeiras juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: DIMAYOR/Liga 1/Brasileirao/composición LR
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Los partidos del jueves 8 de octubre incluyen encuentros de nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y con la continuación de la definición del campeonato en Liga 2 de Perú. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este jueves inicia la fecha 11 en el Torneo Clausura. CD Moquegua enfrenta a Cienciano, mientras que Atlético Grau recibe a Los Chankas en el arranque de la jornada. De igual forma continúan los duelos por el Grupo de Ascenso y Descenso en la Liga 2 peruana. El equipo de Tacna Heroica se mide ante el conjunto del Carlos Mannucci en el único partido del día por la segunda división.

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Partido de la Liga 1 de Perú HOY

  • CD Moquegua vs Cienciano
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs Los Chankas
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Tacna Heroica vs Carlos Mannucci
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Always Ready vs Nacional Potosí
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Blooming vs Bolívar
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Santos vs Flamengo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Athletico-PR vs Atlético-MG
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Fluminense vs Coritiba
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TV Globo
  • Palmeiras vs Bahía
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TV Globo

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Atlético Nacional vs Tolima
  • Hora: 6.05 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Fortaleza vs Millonarios
  • Hora: 8.10 p. m.
  • Canal: Win Sports

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