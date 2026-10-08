¿Qué partidos hay hoy, jueves 8 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y por la Liga 2 de Perú.
Los partidos del jueves 8 de octubre incluyen encuentros de nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y con la continuación de la definición del campeonato en Liga 2 de Perú. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este jueves inicia la fecha 11 en el Torneo Clausura. CD Moquegua enfrenta a Cienciano, mientras que Atlético Grau recibe a Los Chankas en el arranque de la jornada. De igual forma continúan los duelos por el Grupo de Ascenso y Descenso en la Liga 2 peruana. El equipo de Tacna Heroica se mide ante el conjunto del Carlos Mannucci en el único partido del día por la segunda división.
Partido de la Liga 1 de Perú HOY
- CD Moquegua vs Cienciano
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs Los Chankas
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Tacna Heroica vs Carlos Mannucci
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Always Ready vs Nacional Potosí
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Blooming vs Bolívar
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Santos vs Flamengo
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Athletico-PR vs Atlético-MG
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Fluminense vs Coritiba
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TV Globo
- Palmeiras vs Bahía
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TV Globo
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Atlético Nacional vs Tolima
- Hora: 6.05 p. m.
- Canal: Win Sports
- Fortaleza vs Millonarios
- Hora: 8.10 p. m.
- Canal: Win Sports