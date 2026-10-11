¿Qué partidos hay hoy, domingo 11 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos torneos europeos.
Los partidos del domingo 11 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos torneos a nivel europeo. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este domingo continúa la fecha 11 en el Torneo Clausura. Uno de los duelos más llamativos será el enfrentamiento entre Cusco FC y Alianza Lima, encuentro que cerrará la jornada en la Liga 1. De igual forma, se juegan los campeonatos europeos en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.
Partido de la Liga 1 de Perú HOY
- UTC vs Sporting Cristal
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs Alianza Atlético
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco FC vs Alianza Lima
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- San Martín vs Tacna Heroica
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
- Santos vs Binacional
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Comerciantes vs ADA Jaén
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Colonia vs Borussia M’gladbach
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Friburgo vs Schalke
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de LaLiga de España HOY
- Elche vs Celta de Vigo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
- Real Sociedad vs Deportivo de A Coruña
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: DSports
- Real Betis vs Osasuna
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- R. Racing Club vs Valencia
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Niza vs Estrasburgo
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Stade Rennais vs Auxerre
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Troyes vs Marsella
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Crystal Palace vs Nottingham Forest
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Hull vs Everton
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Liverpool vs Manchester City
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Como vs Roma
- Hora: 5.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Lazio vs Monza
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lecce vs Bologna
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Sassuolo vs AC Milan
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Cagliari vs Juventus
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN