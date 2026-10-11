¿Qué partidos hay hoy, domingo 11 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del domingo 11 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos torneos a nivel europeo. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este domingo continúa la fecha 11 en el Torneo Clausura. Uno de los duelos más llamativos será el enfrentamiento entre Cusco FC y Alianza Lima, encuentro que cerrará la jornada en la Liga 1. De igual forma, se juegan los campeonatos europeos en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

Partido de la Liga 1 de Perú HOY

UTC vs Sporting Cristal

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs Alianza Atlético

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco FC vs Alianza Lima

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

San Martín vs Tacna Heroica

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Santos vs Binacional

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Comerciantes vs ADA Jaén

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Colonia vs Borussia M’gladbach

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Friburgo vs Schalke

Hora: 10.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Elche vs Celta de Vigo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Real Sociedad vs Deportivo de A Coruña

Hora: 9.15 a. m.

Canal: DSports

Real Betis vs Osasuna

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DSports

R. Racing Club vs Valencia

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Niza vs Estrasburgo

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Stade Rennais vs Auxerre

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Troyes vs Marsella

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Crystal Palace vs Nottingham Forest

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

Hull vs Everton

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Liverpool vs Manchester City

Hora: 10.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY