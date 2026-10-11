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¿Qué partidos hay hoy, domingo 11 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos torneos europeos.

Alianza Lima, Liverpool y Schalke juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 1/Premier League/Bundesliga/composición LR
Alianza Lima, Liverpool y Schalke juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 1/Premier League/Bundesliga/composición LR
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Los partidos del domingo 11 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos torneos a nivel europeo. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este domingo continúa la fecha 11 en el Torneo Clausura. Uno de los duelos más llamativos será el enfrentamiento entre Cusco FC y Alianza Lima, encuentro que cerrará la jornada en la Liga 1. De igual forma, se juegan los campeonatos europeos en países como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

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Partido de la Liga 1 de Perú HOY

  • UTC vs Sporting Cristal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco FC vs Alianza Lima
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • San Martín vs Tacna Heroica
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Santos vs Binacional
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Comerciantes vs ADA Jaén
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Colonia vs Borussia M’gladbach
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Friburgo vs Schalke
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Elche vs Celta de Vigo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Real Sociedad vs Deportivo de A Coruña
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Real Betis vs Osasuna
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • R. Racing Club vs Valencia
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Niza vs Estrasburgo
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Stade Rennais vs Auxerre
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Troyes vs Marsella
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Crystal Palace vs Nottingham Forest
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Hull vs Everton
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Liverpool vs Manchester City
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Como vs Roma
  • Hora: 5.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Lazio vs Monza
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lecce vs Bologna
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Sassuolo vs AC Milan
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Cagliari vs Juventus
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

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