Ricardo Gareca vivió años memorables con la selección peruana. Luego de 36 años, el DT argentino encaminó a la Bicolor rumbo a su quinto mundial de fútbol y también lo llevó a una final de Copa América. Sin embargo, tras esta encomiable labor, no llegó a un acuerdo con la FPF para renovar su contrato y así culminó su vínculo con el Equipo de Todos.

Hoy en día, el 'Tigre' es el entrenador de la selección chilena, la cual atraviesa un momento complicado en las Eliminatorias. Por el momento, seguirá al mando de la Roja, pero su futuro podría cambiar si no clasifica a la próxima cita mundialista. En caso no renueve, ¿se plantearía volver a la selección peruana?

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre un posible regreso a la selección peruana?

En una reciente entrevista para el programa 'Bajo presión', Ricardo Gareca habló sobre un posible regreso a la selección peruana. El argentino reconoció que vivió buenos años de su vida en nuestro país, por lo que nunca diría que no ante una propuesta para volver.

“Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y lo conozco. Me tocó la etapa de dirigir a la ‘U’, un año y medio, y me tocó siete años y medio con Perú. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú”, declaró.

Asimismo, recordó los procesos que vivió con Perú tanto para el Mundial como en la Copa América 2019. “En las dos etapas pasé buenas y malas, me han tratado muy bien en todo momento. Yo no me atrevería a decir semejante barbaridad (no regresar a Perú). Al contrario, siempre es una posibilidad en un futuro”, añadió.

Finalmente, resaltó que en la actualidad está enfocado en cumplir sus objetivos con Chile de cara a la máxima fiesta del fútbol. “Lo que pasa es que hoy en día siempre estoy muy concentrado en el presente. Entonces, a esta altura de mi vida no hago un proyecto a futuro”, concluyó.

Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana

En la misma entrevista, Gareca señaló que no tuvo dificultades con Agustín Lozano mientras dirigía a la selección peruana, pero reveló que estos empezaron cuando tocó hablar sobre la renovación. Según señaló, el presidente de la FPF manejó las negociaciones de mala manera.

"Lozano se manejó sin ningún problema conmigo en la etapa en la que estuvo, siempre nos cumplió. Si bien tomó algunas medidas, como en la pandemia que nos rebajó en un 40%, entendimos que estaba bien, ninguno dijo nada. El trato era normal, lo de hablar permanentemente, pero después quedé sorprendido con el tema de la renovación", empezó comentando.

"Hablábamos porque había un interés de parte de él y Juan Carlos para renovar y cuando llegó el momento, no atendió a mi hijo y mi abogado. Delegó a otras personas y mostraron un papel donde había muchas condiciones para que yo renovase. Entendí que hasta aquí habíamos llegado, pero no por una cuestión económica, tiene que ver precisamente que no tuvimos problemas durante todo el tiempo que le tocó asumir. No me pareció acorde a lo que la relación daba. La prensa sabía lo que se iba a tocar en la reunión y yo no lo sabía", añadió.