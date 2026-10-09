¿Qué partidos hay hoy, viernes 9 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los torneos europeos.
Los partidos del viernes 9 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y con el inicio de la fecha en los distintos torneos europeos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este viernes continúa la fecha 11 en el Torneo Clausura. El líder, Deportivo Garcilaso, recibe a Sport Huancayo, con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla del campeonato. De igual forma vuelve el fútbol en Europa. En países como Alemania, España y Francia, se disputarán duelos interesantes en el inicio de una nueva jornada.
Partido de la Liga 1 de Perú HOY
- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Borussia Dortmund vs Werder Bremen
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
- Málaga vs Espanyol
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Lens vs Lyon
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Aldosivi vs Sarmiento
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Atlético Tucumán
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Instituto vs Boca Juniors
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia
- Hora: 7.45 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- SA Bulo Bulo vs Tomayapo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Alianza vs Águilas Doradas
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Once Caldas vs Llaneros
- Hora: 8.10 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Delfín vs Mushuc Runa
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Montevideo City vs Danubio
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Maldonado vs Liverpool Montevideo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium