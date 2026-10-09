¿Qué partidos hay hoy, viernes 9 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del viernes 9 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y con el inicio de la fecha en los distintos torneos europeos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes continúa la fecha 11 en el Torneo Clausura. El líder, Deportivo Garcilaso, recibe a Sport Huancayo, con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla del campeonato. De igual forma vuelve el fútbol en Europa. En países como Alemania, España y Francia, se disputarán duelos interesantes en el inicio de una nueva jornada.

Partido de la Liga 1 de Perú HOY

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Borussia Dortmund vs Werder Bremen

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

Málaga vs Espanyol

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Lens vs Lyon

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Aldosivi vs Sarmiento

Hora: 12.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Atlético Tucumán

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Instituto vs Boca Juniors

Hora: 5.30 p. m.

Canal: ESPN

Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia

Hora: 7.45 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

SA Bulo Bulo vs Tomayapo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Alianza vs Águilas Doradas

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports

Once Caldas vs Llaneros

Hora: 8.10 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Delfín vs Mushuc Runa

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY