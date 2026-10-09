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Deportes

¿Qué partidos hay hoy, viernes 9 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los torneos europeos.

Málaga, Deportivo Garcilaso y Werder Bremen juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Liga 1/Bundesliga/composición LR
Málaga, Deportivo Garcilaso y Werder Bremen juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Liga 1/Bundesliga/composición LR
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Los partidos del viernes 9 de octubre incluyen encuentros de la continuación de la jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 y con el inicio de la fecha en los distintos torneos europeos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes continúa la fecha 11 en el Torneo Clausura. El líder, Deportivo Garcilaso, recibe a Sport Huancayo, con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla del campeonato. De igual forma vuelve el fútbol en Europa. En países como Alemania, España y Francia, se disputarán duelos interesantes en el inicio de una nueva jornada.

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Partido de la Liga 1 de Perú HOY

  • Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Borussia Dortmund vs Werder Bremen
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Málaga vs Espanyol
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Lens vs Lyon
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Aldosivi vs Sarmiento
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Atlético Tucumán
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Instituto vs Boca Juniors
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia
  • Hora: 7.45 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • SA Bulo Bulo vs Tomayapo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Alianza vs Águilas Doradas
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Once Caldas vs Llaneros
  • Hora: 8.10 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Delfín vs Mushuc Runa
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Montevideo City vs Danubio
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Maldonado vs Liverpool Montevideo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

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